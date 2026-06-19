Guldpriset skjuter i höjden. Det får kriminella aktörer att satsa ännu mer på olaglig guldhandel. Men flera stater lovar att agera.
Guldsmugglingen rusar – nu tvingas länder ta krafttag
Den globala handeln med smugglat guld har vuxit till en verksamhet värd över 120 miljarder dollar om året.
Det menar ledande företrädare för guldindustrin.
Utvecklingen beskrivs som ett växande internationellt problem som bidrar till att finansiera konflikter, organiserad brottslighet och penningtvätt.
Används av kriminella grupper
Bakom ökningen ligger framför allt det kraftiga guldpriset, som nära nog fördubblats under de senaste två åren.
De höga priserna har gjort illegal gruvdrift och smuggling betydligt mer lönsamma, särskilt i länder med svag myndighetskontroll, skriver Financial Times.
Problemet är särskilt tydligt i konfliktområden som Sudan och Kongo-Kinshasa, där intäkter från guldutvinning misstänks användas för att finansiera väpnade grupper.
Guldets egenskaper gör det dessutom attraktivt för kriminella nätverk. När metallen väl har raffinerats är det i praktiken omöjligt att avgöra dess ursprung genom kemisk analys.
Kan införa åtgärder
Branschorganisationerna varnar för att den snabba prisuppgången har gjort guld till ett allt viktigare verktyg för att flytta och dölja illegala tillgångar över nationsgränser.
Samtidigt uppges kopplingarna mellan guldhandel och kryptovalutor bli allt starkare, vilket ytterligare försvårar myndigheternas arbete med att spåra transaktioner.
Flera regeringar överväger nu åtgärder för att begränsa de illegala flödena.
I USA behandlar kongressen ett lagförslag som skulle ge myndigheterna i uppdrag att ta fram en nationell strategi mot illegal guldutvinning och granska verksamheten i bland annat Venezuela.
Läs mer: Hittade guldklimp på 72 kilo – 3 cm under ytan. Realtid
Svårt att motverka
Även Storbritannien signalerar en hårdare linje.
Landet planerar att intensifiera arbetet mot penningtvätt och illegal finansiering, samtidigt som frågan väntas lyftas på internationella möten om ekonomisk brottslighet.
London är en av världens viktigaste handelsplatser för guld. Varje dag omsätts guld för motsvarande över 220 miljarder dollar på stadens marknad.
Trots omfattande regelverk och krav på spårbarhet har branschen haft svårt att stoppa inflödet av guld från informella leveranskedjor.
En särskild utmaning är att omkring en femtedel av världens guld produceras av småskaliga gruvarbetare, medan endast en mycket liten del når de certifierade leveranskedjor som används av de största handelsplatserna.
Företrädare för gruv- och finanssektorn efterlyser därför ett mer samordnat agerande från världens största ekonomier.
Läs mer: Amazon-chefen varnade Vita huset – AI-modell stängdes direkt. Dagens PS