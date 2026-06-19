Guldsmugglingen rusar – nu tvingas länder ta krafttag

Den globala handeln med smugglat guld har vuxit till en verksamhet värd över 120 miljarder dollar om året.

Det menar ledande företrädare för guldindustrin.

Utvecklingen beskrivs som ett växande internationellt problem som bidrar till att finansiera konflikter, organiserad brottslighet och penningtvätt.

Används av kriminella grupper

Bakom ökningen ligger framför allt det kraftiga guldpriset, som nära nog fördubblats under de senaste två åren.

De höga priserna har gjort illegal gruvdrift och smuggling betydligt mer lönsamma, särskilt i länder med svag myndighetskontroll, skriver Financial Times.

Problemet är särskilt tydligt i konfliktområden som Sudan och Kongo-Kinshasa, där intäkter från guldutvinning misstänks användas för att finansiera väpnade grupper.

Guldets egenskaper gör det dessutom attraktivt för kriminella nätverk. När metallen väl har raffinerats är det i praktiken omöjligt att avgöra dess ursprung genom kemisk analys.

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