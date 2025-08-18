Ørsted ägs till hälften av danska staten och har flera stora vindkraftsprojekt på gång. Men när företaget behövde be om mer pengar förra veckan kom krisropen som ett brev på posten.
Vindkraftsjätten i kris – investerare börjar tvivla
Ørsted är världens största företag inom havsbaserad vindkraft.
Men nu står man inför sin kanske största prövning någonsin.
Efter att Ørsted aviserat en nyemission på motsvarande 9,4 miljarder dollar för att rädda finansieringen av flera stora projekt har det rests rejäla frågetecken kring företaget, skriver Financial Times.
Aktien har rasat
Beslutet kommer efter en period av kraftigt försämrade marknadsförutsättningar. Under pandemin och de första åren av 2020-talet drevs intresset för förnybar energi av låga räntor och höga värderingar.
Sedan dess har stigande kapitalkostnader, politisk osäkerhet och avbrutna projekt i USA slagit hårt mot sektorn.
Ørsteds aktie, som 2021 värderade bolaget till 90 miljarder dollar, har rasat till en börsvärdering på knappt 14 miljarder.
Bakgrunden till emissionen är framför allt problemen kring projektet Sunrise Wind utanför New York.
Vill fokusera på kärnverksamheten
När USA:s president Donald Trump tidigare i år stoppade ett närliggande Equinor-projekt försvann Ørsteds möjlighet att sälja en del av Sunrise Wind.
Försäljningen var planerad som en central del i bolagets finansiering, men havererade i en miljö där investerarnas avkastningskrav stigit markant.
Bolaget försöker nu fokusera på sin kärnverksamhet och dra sig tillbaka från investeringar i landbaserad vindkraft, vätgas och koldioxidinfångning.
Ska bli klart 2027
Istället prioriteras de 8,1 gigawatt havsbaserad kapacitet som håller på att byggas i bland annat Taiwan, Polen och Storbritannien.
Projekten väntas stå klara senast 2027 och representerar majoriteten av de 22,7 miljarder dollar i investeringar som bolaget planerat de kommande två åren.
Emissionen har dock fått aktien att falla kraftigt och lett till rekordstora blankningspositioner.
Nedgraderas av S&P
Kreditvärderingsinstitutet S&P har nyligen nedgraderat Ørsted till ett steg över skräpstatus, skriver Recharge News.
”Vi anser att förseningen är ytterligare bevis på att Ørsteds övergripande affärsmiljö har försämrats”, skriver företaget i en analys.
Bolagets finansiella läge är därmed fortsatt ansträngt och beroende av att kapitalanskaffningen lyckas.
Danska staten, som äger drygt hälften av bolaget, har ställt sig bakom emissionen och blir därmed garant för att Ørsted kan fullfölja sina åtaganden.
