Vindkraftsjätten i kris – investerare börjar tvivla

Ørsted är världens största företag inom havsbaserad vindkraft.

Men nu står man inför sin kanske största prövning någonsin.

Efter att Ørsted aviserat en nyemission på motsvarande 9,4 miljarder dollar för att rädda finansieringen av flera stora projekt har det rests rejäla frågetecken kring företaget, skriver Financial Times.

Missa inte: Vindkraftsjätten rasar 25 procent på börsen – behöver pengar. Realtid

Aktien har rasat

Beslutet kommer efter en period av kraftigt försämrade marknadsförutsättningar. Under pandemin och de första åren av 2020-talet drevs intresset för förnybar energi av låga räntor och höga värderingar.

Sedan dess har stigande kapitalkostnader, politisk osäkerhet och avbrutna projekt i USA slagit hårt mot sektorn.

Marknaden för havsbaserad vindkraft har blivit allt tuffare, något som Ørsted har fått känna på. (Foto: Julia Nikhinson/AP/TT).

ANNONS

Ørsteds aktie, som 2021 värderade bolaget till 90 miljarder dollar, har rasat till en börsvärdering på knappt 14 miljarder.

Bakgrunden till emissionen är framför allt problemen kring projektet Sunrise Wind utanför New York.

Missa inte: ”Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS