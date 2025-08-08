Världen kan bli omöjlig att försäkra

Försäkringar är en viktig del av den moderna ekonomin, och det får både företag och privatpersoner att sova bättre om nätterna.

I framtiden riskerar dock lösningen att bli utdaterad.

Missa inte: Klimatoron exploderar – fastighetsägare akutsatsar miljoner. Realtid

Ledande försäkringsbolag varnar nämligen för att klimatförändringarna kan göra det omöjligt att försäkra hela regioner, vilket kan få långtgående konsekvenser för den globala ekonomin, skriver CNBC.

Tillgångar tappar i värde

Enligt analyser från bland annat tyska försäkringsjätten Allianz närmar sig världen temperaturhöjningar där det inte längre är ekonomiskt genomförbart att skydda vissa tillgångar.

De senaste prognoserna från FN pekar på en uppvärmning på upp till tre grader detta sekel, en nivå som skulle innebära irreversibla effekter för ekosystem och samhällen.

Försäkringsjätten Allianz varnar för konsekvenserna av extremväder. (Foto: Uwe Lein/AP/TT)

ANNONS

Försäkringsbolag ser redan i dag hur vissa tillgångar tappar värde när extremväder och naturkatastrofer blir vanligare.

Missa inte: Mitt i extremvärmen: EU:s nya tuffa klimatmål. Dagens PS