Naturkatastrofer slår ut försäkringsbolagens alla kalkyler. En värld med mer extremväder kan alltså bli omöjlig att försäkra, varnar stora bolag.
Världen kan bli omöjlig att försäkra
Försäkringar är en viktig del av den moderna ekonomin, och det får både företag och privatpersoner att sova bättre om nätterna.
I framtiden riskerar dock lösningen att bli utdaterad.
Ledande försäkringsbolag varnar nämligen för att klimatförändringarna kan göra det omöjligt att försäkra hela regioner, vilket kan få långtgående konsekvenser för den globala ekonomin, skriver CNBC.
Tillgångar tappar i värde
Enligt analyser från bland annat tyska försäkringsjätten Allianz närmar sig världen temperaturhöjningar där det inte längre är ekonomiskt genomförbart att skydda vissa tillgångar.
De senaste prognoserna från FN pekar på en uppvärmning på upp till tre grader detta sekel, en nivå som skulle innebära irreversibla effekter för ekosystem och samhällen.
Försäkringsbolag ser redan i dag hur vissa tillgångar tappar värde när extremväder och naturkatastrofer blir vanligare.
”Inte hållbart längre”
När det sker en katastrof har det länge funnits en skillnad mellan totala ekonomiska förluster och vad som faktiskt är försäkrat.
I dag är omkring två tredjedelar av förlusterna från naturkatastrofer oförsäkrade, vilket innebär att kostnaderna faller tillbaka på hushåll, företag och offentliga budgetar.
”Om den här volymen bara växer ännu mer har vi helt enkelt en samhällssituation som inte längre är hållbar längre eftersom det helt enkelt är för mycket risk som inte längre täcks”, säger Günther Thallinger, som sitter i styrelsen för Allianz, till CNBC.
Nya instrument har tagits fram
Flera bolag, däribland Zurich Insurance Group, har varnat för att situationen försämras snabbt. Bolaget konstaterar att de genomsnittliga försäkrade förlusterna globalt har vuxit med nästan sex procent per år de senaste tre decennierna.
Det betyder att försäkringspremier för klimatrelaterade risker kan behöva höjas kraftigt, vilket riskerar att minska efterfrågan och i förlängningen underminera marknadens funktion.
Som svar på utvecklingen har marknaden för katastrofobligationer vuxit snabbt. Dessa instrument, som skapades på 1990-talet, ger försäkringsbolag extra kapital vid stora naturkatastrofer.
Marknaden expanderar
Marknaden har expanderat med omkring 75 procent sedan slutet av 2020, men experter varnar för att även kapitalmarknadernas vilja att bära risk kan nå en gräns.
Samtidigt lyfter vissa aktörer fram att försäkringsmöjligheterna till stor del handlar om prissättning och riskhantering.
Exempelvis pekar branschen på behovet av bättre stadsplanering, byggnormer och förebyggande åtgärder för att minska riskerna, snarare än att helt dra sig tillbaka från utsatta områden.
