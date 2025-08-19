Uppsving för biltjuvar – knäcker de nya systemen

Biltjuvar har funnits lika länge som bilen. Men i takt med att bilarna blev allt mer avancerade i början av 2000-talet blev det också svårare för tjuvarna att sno åt sig sitt byte.

Nu har utvecklingen vänt.

Dagens högteknologiska bilar har flera svagheter som tjuvar lyckas utnyttja – och många tillverkare har svårt att täppa till hålen, skriver The Economist.

Öppnar med hjälp av utrustning

När de första bilarna kom med nyckellösa system och elektroniska lås var det svårt att bryta sig in i bilar med traditionella verktyg. Men säkerhetslösningarna har samtidigt öppnat för nya angreppspunkter.

Först kom så kallade relay attack, där tjuvar förlängde signalen från en bilnyckel i hemmet och låste upp fordonet på gatan. När tillverkarna täppte till den luckan hittade kriminella andra svagheter.

Inte ens de mest avancerade bilarna är helt säkra mot biltjuvar idag. (Foto: Rafiq Maqbool/AP/TT).

I dag sker många stölder genom att tjuvar ansluter elektronisk utrustning direkt till bilens komponenter. Genom att koppla utrustningen till exempelvis en baklykta luras fordonets system att tro att en giltig nyckel används.

