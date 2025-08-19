Många trodde att högteknologiska bilar skulle sätta stopp för biltjuvar. Istället har tjuvarna lärt sig att lura säkerhetssystemen – med hjälp av avancerad utrustning.
Uppsving för biltjuvar – knäcker de nya systemen
Biltjuvar har funnits lika länge som bilen. Men i takt med att bilarna blev allt mer avancerade i början av 2000-talet blev det också svårare för tjuvarna att sno åt sig sitt byte.
Nu har utvecklingen vänt.
Dagens högteknologiska bilar har flera svagheter som tjuvar lyckas utnyttja – och många tillverkare har svårt att täppa till hålen, skriver The Economist.
Öppnar med hjälp av utrustning
När de första bilarna kom med nyckellösa system och elektroniska lås var det svårt att bryta sig in i bilar med traditionella verktyg. Men säkerhetslösningarna har samtidigt öppnat för nya angreppspunkter.
Först kom så kallade relay attack, där tjuvar förlängde signalen från en bilnyckel i hemmet och låste upp fordonet på gatan. När tillverkarna täppte till den luckan hittade kriminella andra svagheter.
I dag sker många stölder genom att tjuvar ansluter elektronisk utrustning direkt till bilens komponenter. Genom att koppla utrustningen till exempelvis en baklykta luras fordonets system att tro att en giltig nyckel används.
Bra skydd prioriteras inte alltid
Utrustningen är dyr – ibland upp till 200 000 kronor – men kunskapen sprids lätt på nätet och används av kriminella gäng som exporterar fordon vidare utomlands.
För biltillverkarna utgör detta en svår balansgång. De mest exklusiva märkena har starka skäl att snabbt täppa till säkerhetsluckor, då en våg av stölder riskerar att skada varumärket.
I mellanklassen är konkurrensen om priset hårdare, vilket gör att utvecklingskostnader för avancerat skydd ibland prioriteras ned.
Lång livscykel
Samtidigt är bilars livscykel lång, vilket innebär att en sårbarhet kan finnas kvar i åratal innan den är åtgärdad i nya modeller.
Liknande mönster märks på mobilmarknaden. Införandet av fingeravtryckslås och ansiktsigenkänning har gjort det svårare att använda stulna enheter.
Detta har i stället lett till fler ”telefonryckningar”, där telefonen tas när den är upplåst i handen, skriver ITV. Tjuvarna försöker därefter snabbt stänga av spårningsfunktioner innan ägaren hinner agera.
Mobiler också sårbara
Tillverkarna har svarat med lösningar som att låsa mobilen om den befinner sig på en ny plats. Men dessa skydd är beroende av att användarna aktiverar dem, vilket långt ifrån alltid sker.
Dessutom har bedragare blivit skickliga på att samla in personlig information genom nätfiske, vilket kan ge dem tillgång till låsta enheter. Och om inget annat lyckas har en nedlåst telefon fortfarande ett värde som reservdelar.
