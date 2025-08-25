Den danska vindkraftsjätten Ørsted drabbas av ett nytt bakslag när USA stoppar arbetet på flaggskeppsprojektet Revolution Wind. Aktien störtdyker till rekordlåga nivåer, men bolaget håller trots det fast vid sin planerade nyemission på 60 miljarder kronor.
Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker
Beslutet från Trump-administrationen riskerar att få stora konsekvenser för hela den skandinaviska energisektorn.
80% färdigställt – stoppas ändå
Den danska vindkraftsjätten Ørsted har tvingats stoppa allt arbete på sin havsbaserade vindpark Revolution Wind utanför Rhode Island sedan den amerikanska myndigheten BOEM utfärdat en ”stop-work order” sent i fredags.
Projektet är långt gånget. 80 procent är färdigställt och 45 av 65 turbiner står redan på plats, med planerad elproduktion till över 350 000 hushåll i Rhode Island och Connecticut via 20-åriga kraftköpsavtal, enligt bland annat Reuters.
BOEM:s order gäller tills vidare för att ”ge tid att hantera frågor relaterade till skydd av USA:s nationella säkerhetsintressen och att förebygga störningar av rimliga nyttjanden av den exklusiva ekonomiska zonen, internationellt vatten och territorialhavet”, uppger Euronews.
Ørsted understryker att Revolution Wind är ”fullt tillståndsgivet och 80 procent färdigt”, och att man följer beslutet medan bolaget försöker hitta en lösning.
Kan innebära juridiska åtgärder
”We’re complying with the order and will work with our US partners and stakeholders to identify a solution as quickly as possible for completing the project,” säger koncernchefen Rasmus Errboe.
Enligt bolaget utvärderas även juridiska åtgärder.
Stoppet kommer bara dagar efter att president Donald Trump slog fast att USA inte kommer att godkänna nya vind- eller solkraftsprojekt.
Dessutom har Vita huset nyligen skärpt federala tillståndsregler och gett inrikesministern Doug Burgum sista ordet i tillståndsprocesserna. Något som kritiserats av branschföreträdare som politisering av en redan komplex tillståndsordning.
Sammantaget förstärks den regulatoriska osäkerheten för ny havsbaserad vindkraft i USA.
Börsfall till rekordlåg nivå
Marknaden reagerade omedelbart. Ørsted-aktien föll omkring 16–17 procent på måndagen och noterade en ny rekordlåg nivå kring 173,4 danska kronor, enligt Reuters.
Analytiker påpekar att beslutet kan komma att rullas tillbaka. Deet har skett tidigare när Equinors Empire Wind 1 till slut fick grönt ljus efter norskt diplomatiskt tryck.
Men osäkerheten är tydlig. ”The most likely scenario is that this will be solved in Orsted’s favour, either with political help or in courtrooms,” säger Jacob Pedersen, analytiker på Sydbank.
Det danska finansdepartementet, som stöttar bolagets kapitalplan, beskriver stoppordern som inom den riskprofil som ligger till grund för deras deltagande.
Tryck mot USA-satsningen – men även en branschfråga
Stoppet sätter nytt ljus på Ørsteds amerikanska portfölj, som redan drabbats av kostnadsinflation, högre räntor och flaskhalsar i leveranskedjor.
Under hösten i fjol avbröt bolaget Ocean Wind 1 och 2 i New Jersey och tog stora nedskrivningar. Flera experter sammanfattar att pressen inte är unik för Ørsted.
Även andra stora tillverkare i värdekedjan har redovisat tunga förluster, men att läget i USA sticker ut genom den politiska dimensionen.
Revolution Wind har drivits ihop med amerikanska Eversource, och ett utdraget stopp riskerar att slå mot lokala jobb och delstaternas utbyggnadsmål, noterar Vindkraftsnyheter.
För Ørsted handlar det nu om ett strategiskt vägval: stå kvar på USA-marknaden i väntan på klarare spelregler eller styra investeringstakten mot mer förutsägbara jurisdiktioner.
Hur påverkas emissionsförutsättningarna?
Det som förändrats i grunden de senaste dagarna är riskbilden kring regulatoriska beslut i USA. Emissionens logik. Att bygga buffert i balansräkningen i en period av hög kapitalkostnad och politisk osäkerhet framstår som ännu tydligare.
Samtidigt testar stoppet investerarnas riskaptit och kan påverka prissättning och teckningsgrad. I bästa fall får Ørsted ett snabbt besked eller ett rättsligt klarläggande som minskar projektosäkerheten och tar bort rabattrisk i emissionen.
I ett sämre scenario drar processen ut på tiden, med ökade kostnader och kassaflödesförskjutningar som skärper kraven på kapital.
Bolaget har öppnat för dialog med tillståndsmyndigheter och om nödvändigt rättsliga åtgärder för att hålla 2026-tidsplanen inom räckhåll.
Riskpremie upp och möjligheter flyttas mot Europa
För svenska och nordiska aktörer inom vidkraft så som utvecklare, ägare till leverantörer, servicebolag och finans sätter beslutet en ny ribba för amerikansk regulatorisk risk.
Det kan höja riskpremien på USA-exponering och förskjuta kapital mot Europa och Nordsjön där spelreglerna upplevs mer stabila.
För leverantörer innebär ett eventuellt amerikanskt avsvalnande både risk och chans. Lägre USA-volymer kan dämpa trycket samtidigt som konkurrensen om europeiska order ökar.
På hemmaplan kan svenska investerare räkna med att amerikansk politik blir en större kursfaktor för nordiska vindindustrin än vad fundamenta ensamt motiverar under en tid framöver.
I praktiken betyder det högre volatilitet i samband med policyutspel, rättsprocesser och tillståndssteg.
Men de har ändrat sig tidigare
Samtidigt ska inte möjligheterna underskattas. Skulle USA-stoppet rullas tillbaka relativt snabbt som i Equinors fall i våras så kan marknaden dra ner riskpremien lika fort som den steg.
Och om kapitalet temporärt söker sig hemåt kan det stärka nordiska auktioner och partnerskap där reglering och finansiering är tydligare.
För svenska energibolag och institutioner med intresse för havsvind kan läget därför bli ett tillfälle att förhandla bättre villkor i projekt och inköp när osäkerheten är som högst i USA.
Det är en tydlig påminnelse om att politisk risk i USA nu prissätts upp. Projekt med starkare europeisk exponering kan därmed framstå som relativt mer attraktiva.
Om Ørsted lyckas genomföra emissionen enligt plan och få stoppordern hävd i närtid är sannolikheten god för en rekyl på aktien.
Men tills vidare är budskapet att kassaflöden, kontrakt och jurisdiktion är kung och att USA-exponering under de närmaste åren kräver en högre säkerhetsmarginal.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
