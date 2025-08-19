Skogsbränderna rasar i södra Europa. Samtidigt kommer en forskningsstudie som visar att röken har större dödlighet än man tidigare känt till.
Röken från skogsbränder mycket farligare än trott
Att rök från skogsbränder är dåligt att andas in känner de flesta till.
Men det har ändå inte varit känt exakt hur allvarliga konsekvenserna kan bli.
En ny europeisk studie står fast att hälsoriskerna har underskattats kraftigt, skriver The Guardian.
Betydligt högre dödlighet
Mellan 2004 och 2022 dog i genomsnitt 535 personer per år i Europa av de mikroskopiska partiklarna PM2.5 som sprids vid skogsbränder.
Traditionella modeller, som utgår från samma giftighet hos partiklar från bränder som från exempelvis trafik, uppskattade i stället endast 38 dödsfall årligen.
Det innebär att den verkliga effekten är 93 procent högre än tidigare antagits, enligt forskare från flera olika lärosäten som ligger bakom studien.
”Resultaten är oroande med tanke på att skogsbränder och andra extrema händelser ökar exponentiellt i takt med klimatförändringarna”, säger professor Antonio Gasparrini, som är miljöepidemiolog vid London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Många fler bränder
Forskarna analyserade dagliga dödsfall i 32 europeiska länder i kombination med data över partikelhalter. Resultaten visade att risken för död ökade markant under veckan efter exponering.
Årets brandsäsong har samtidigt varit extrem. Enligt EU:s övervakningsprogram har nära 900 000 hektar mark brunnit hittills under 2025. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet för samma period de senaste två decennierna.
Skogsbränder ses i allt högre grad som en betydande källa till den globala luftföroreningen, som varje år orsakar miljontals dödsfall.
Gäller även över längre avstånd
Tidigare forskning har pekat på över 1,5 miljoner döda världen över till följd av både kort- och långvarig exponering för brandrök.
Den aktuella studien begränsade sig till kortsiktiga effekter, där sambandet är starkast dokumenterat.
Röken påverkar inte bara de som befinner sig nära bränderna. Spridningen över långa avstånd innebär att många fler exponeras för partiklarna än de som riskerar att direkt drabbas av lågorna.
Tränger in i bostäder
Föroreningen tränger dessutom in i bostäder, vilket gör att miljarder människor årligen utsätts för giftig inomhusluft under branddagar.
Klimatförändringar med varmare och torrare väder ökar risken för omfattande bränder. Den iberiska halvön har hittills drabbats hårdast.
Forskare varnar dock för att brandbältet gradvis kommer att flytta norrut. Därmed riskerar även centrala och norra Europa att drabbas av samma problem i framtiden.
