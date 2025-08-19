Röken från skogsbränder mycket farligare än trott

Att rök från skogsbränder är dåligt att andas in känner de flesta till.

Men det har ändå inte varit känt exakt hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

En ny europeisk studie står fast att hälsoriskerna har underskattats kraftigt, skriver The Guardian.

Betydligt högre dödlighet

Mellan 2004 och 2022 dog i genomsnitt 535 personer per år i Europa av de mikroskopiska partiklarna PM2.5 som sprids vid skogsbränder.

Traditionella modeller, som utgår från samma giftighet hos partiklar från bränder som från exempelvis trafik, uppskattade i stället endast 38 dödsfall årligen.

I Grekland har man försökt bekämpa skogsbränder genom att vattenbomba från helikopter. (Foto: Thanassis Stavrakis/AP/TT).

Det innebär att den verkliga effekten är 93 procent högre än tidigare antagits, enligt forskare från flera olika lärosäten som ligger bakom studien.

”Resultaten är oroande med tanke på att skogsbränder och andra extrema händelser ökar exponentiellt i takt med klimatförändringarna”, säger professor Antonio Gasparrini, som är miljöepidemiolog vid London School of Hygiene & Tropical Medicine.

