Mjölkstriden: Indien försvarar sina kor mot Trump

USA och Indien är inne i en tuff handelskonflikt. Nyligen meddelade Donald Trump att han vill stoppa Indien från att köpa rysk olja.

Men det finns en annan vätska som är grunden till ännu tuffare förhandlingar: komjölk.

Frågan om mjölken har blivit allt mer laddad och kan bli förhandlingarnas tuffaste nöt att knäcka, skriver The Economist.

Bidragit till att motverka fattigdom

För Indien är mjölk mer än en handelsvara. Den har religiös, politisk och social betydelse.

Kon är helig inom hinduismen, och mjölkproduktion har lyfts fram som en av landets största framgångar i kampen mot fattigdom.

Narendra Modis hemstat är en stor mjölkproducerande region. (Foto: Manish Swarup/AP/TT).

Sedan 1990-talet är Indien världens största mjölkproducent och står idag för omkring en fjärdedel av den globala produktionen.

