Mjölkstriden: Indien försvarar sina kor mot Trump

Mjölkens kulturella status i Indien är hög och nu är det också en del av ett handelsspel. (Foto: AP/TT)
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Indien är världens största mjölkproducent, och man planerar att behålla den positionen. Det har skapat spänningar med USA.

USA och Indien är inne i en tuff handelskonflikt. Nyligen meddelade Donald Trump att han vill stoppa Indien från att köpa rysk olja.

Men det finns en annan vätska som är grunden till ännu tuffare förhandlingar: komjölk.

Frågan om mjölken har blivit allt mer laddad och kan bli förhandlingarnas tuffaste nöt att knäcka, skriver The Economist.

Bidragit till att motverka fattigdom

För Indien är mjölk mer än en handelsvara. Den har religiös, politisk och social betydelse.

Kon är helig inom hinduismen, och mjölkproduktion har lyfts fram som en av landets största framgångar i kampen mot fattigdom.

Narendra Modis hemstat är en stor mjölkproducerande region. (Foto: Manish Swarup/AP/TT).
Sedan 1990-talet är Indien världens största mjölkproducent och står idag för omkring en fjärdedel av den globala produktionen.

Sämre produktivitet än USA

Denna position har byggts upp genom ett nätverk av kooperativ, där bönderna – ofta småbrukare med bara en eller två kor – garanteras avsättning för sin mjölk och ibland bonusar vid högre priser.

Störst och mest inflytelserikt är Amul, baserat i premiärminister Narendra Modis hemstat Gujarat, ytterligare något som främjar prestigen.

Men trots att volymen är hög är produktiviteten relativt låg. Indien har cirka 200 miljoner nötkreatur, varav 62 miljoner mjölkkor, men en amerikansk ko producerar i snitt sju gånger mer mjölk.

Tuffa importkontroller

I USA finns omkring 24 000 mjölkgårdar med genomsnittligt 390 djur, medan den indiska produktionen domineras av över 80 miljoner hushåll med små besättningar och minimal mark.

För att skydda denna småskaliga struktur har Indien höga importtullar – 40 procent på de flesta mejeriprodukter och 60 procent på mjölkpulver – samt strikta regler för köp från utlandet.

Bland annat krävs att importerade mejeriprodukter kommer från kor som inte fått animaliskt foder, en regel som gör amerikanska exportörer särskilt missnöjda.

Beredd att försvara mjölken

USA ser dessa skydd som hinder för handel och kräver större marknadstillträde. Men tidigare erfarenheter visar att Indiens politiska ledning är beredd att försvara mejerisektorn hårdnackat.

2021 stoppades planerade reformer genom utbredda jordbruksprotester. I Indiens handelsavtal med Storbritannien var mejeriprodukter också en central fråga.

