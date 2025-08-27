Friedrich Merz ifrågasätts redan på en hel del håll. Nu har han gjort ett utspel om välfärdsstaten som ses som ett sätt att vinna tillbaka kärnväljarna.
Merz: Tyskland har inte råd med sin välfärdsstat
Mest läst i kategorin
Tyskland godkände rekordstor vapenexport
Tysklands regering godkände vapenexport till ett värde av 12,8 miljarder euro, motsvarande omkring 142 miljarder kronor, under förra året. Den kraftiga ökningen beror till stor del på det tyska militära stödet till Ukraina, enligt en rapport från den tyska förbundsdagen på onsdagen. Av rekordsumman var 8,2 miljarder euro öronmärkta för Ukrainas försvar i det ryska …
Carl Bildt får rådgivaruppdrag på impact-byrå
Impact och försvar. Det ska Carl Bildt fokusera på i sin nya roll som rådgivare på Priority Impact. Carl Bildt var i åratal en av Sveriges mest framträdande politiker, med både statsminister och utrikesminister på cv:t. Därefter har han bland annat ägnat sig åt att sitta i styrelser och agera rådgivare till företag. Nu får …
Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker
Den danska vindkraftsjätten Ørsted drabbas av ett nytt bakslag när USA stoppar arbetet på flaggskeppsprojektet Revolution Wind. Aktien störtdyker till rekordlåga nivåer, men bolaget håller trots det fast vid sin planerade nyemission på 60 miljarder kronor. Beslutet från Trump-administrationen riskerar att få stora konsekvenser för hela den skandinaviska energisektorn. 80% färdigställt – stoppas ändå Den …
Stubb: Tror inte på Putin–Zelenskyj-möte
Finlands president Alexander Stubb tror inte att det blir något möte mellan Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin. Jag är inte optimistisk. Just nu ser jag inte heller ett möte mellan Zelenskyj, Putin och Trump som en möjlighet, säger Stubb på en pressträff på Åland, enligt Yle. USA:s president Donald Trump uppgav förra veckan att han …
Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss
Endast Ukraina kan avgöra sin egen framtid, löd budskapet från president Volodymyr Zelenskyj när landet firade sin självständighetsdag. Utländska styrkor på ukrainsk mark är av stor vikt som skydd mot ny rysk aggression efter kriget, betonar han. I ett tal publicerat på X säger presidenten att Ukraina kommer att fortsätta kämpa för att försvara sin …
Det har gått drygt tre månader sedan Friedrich Merz tog över som Tysklands förbundskansler.
Vissa väljare börjar bli otåliga över att utlovade reformer inte tycks bli av.
Nu har Merz sagt att den tyska välfärdsmodellen inte längre är hållbar i sin nuvarande form, vilket kan sätta honom på kollissionskurs med landets socialdemokrater, skriver Deutsche Welle.
Missa inte: Merz chockartade start kan prägla hans tid vid makten. Realtid
Underskottet växer
Vid ett partimöte i Osnabrück i Niedersachsen betonade CDU-ledaren behovet av reformer av socialförsäkringssystemet.
”Den välfärdsstat vi har idag kan inte längre finansieras med det vi producerar i ekonomin”, sa Merz.
Bakgrunden är stigande kostnader för hälso- och sjukvård, pensioner och arbetslöshetsförsäkringar, samtidigt som det federala budgetunderskottet växer.
Missa inte: Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund. Dagens PS
Senaste nytt
Oeniga på flera punkter
Regeringspartierna, Merz kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD, är redan överens om att systemet behöver reformeras, men skiljelinjerna kring metod och omfattning blir allt tydligare.
Merz vill se nedskärningar och effektiviseringar, vilket han medger är svårt för SPD att acceptera.
Vice förbundskanslern och en av SPD:s partiledare, Lars Klingbeil, har visserligen öppnat för förändringar, men talar snarare om innovativa lösningar än rena besparingar.
Han har också markerat att skattehöjningar för högre inkomstgrupper och företag inte bör uteslutas, något Merz kategoriskt avvisar.
Missa inte: Merz överlevde Trump – höll tyst. Realtid
Sätter sig emot nedskärningar
Inom SPD finns det ett starkt motstånd mot neddragningar.
Ungdomsförbundet Jusos har redan varnat för att partiet inte kan kompromissa om förmånernas omfattning om reformarbetet reduceras till att enbart handla om nedskärningar.
”Vi kommer att förbli ett land som hjälper människor som har hamnat i svåra tider, som har blivit sjuka och behöver hjälp”, sa Lars Klingbeil till Funke i helgen.
Missa inte: Merz tar makten – men ingen tid att fira. Dagens PS
Försöker få tillbaka förtroendet
För Merz, som försöker vinna tillbaka förtroendet från skeptiska väljare efter en svag start som förbundskansler, kan utspelen ses som ett sätt att stärka banden till CDU:s traditionella väljarbas.
Hans fokus på företagsvänlig politik är också en signal till tidigare CDU-väljare som gått över till det högerpopulistiska AfD.
Frågan är dock hur mycket handlingsutrymme Merz har, enligt bedömare. SPD har pressats av ett kraftigt minskat väljarstöd i det senaste valet och vill inte riskera att framstå som partiet som tillät nedskärningar i välfärden.
Missa inte: Besvikelse för Tyskland – ekonomin krymper igen. Realtid