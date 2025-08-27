Merz: Tyskland har inte råd med sin välfärdsstat

Det har gått drygt tre månader sedan Friedrich Merz tog över som Tysklands förbundskansler.

Vissa väljare börjar bli otåliga över att utlovade reformer inte tycks bli av.

Nu har Merz sagt att den tyska välfärdsmodellen inte längre är hållbar i sin nuvarande form, vilket kan sätta honom på kollissionskurs med landets socialdemokrater, skriver Deutsche Welle.

Underskottet växer

Vid ett partimöte i Osnabrück i Niedersachsen betonade CDU-ledaren behovet av reformer av socialförsäkringssystemet.

”Den välfärdsstat vi har idag kan inte längre finansieras med det vi producerar i ekonomin”, sa Merz.

Merz höll sitt tal i Osnabrück, en stad i nordvästra Tyskland. (Foto: Friso Gentsch/AP/TT).

Bakgrunden är stigande kostnader för hälso- och sjukvård, pensioner och arbetslöshetsförsäkringar, samtidigt som det federala budgetunderskottet växer.

