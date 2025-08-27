Realtid
Samhälle & hållbarhet

Merz: Tyskland har inte råd med sin välfärdsstat

merz
Han har bara varit förbundskansler i drygt 100 dagar, men Friedrich Merz har redan hunnit få en hel del kritik. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Friedrich Merz ifrågasätts redan på en hel del håll. Nu har han gjort ett utspel om välfärdsstaten som ses som ett sätt att vinna tillbaka kärnväljarna.

Det har gått drygt tre månader sedan Friedrich Merz tog över som Tysklands förbundskansler.

Vissa väljare börjar bli otåliga över att utlovade reformer inte tycks bli av.

Nu har Merz sagt att den tyska välfärdsmodellen inte längre är hållbar i sin nuvarande form, vilket kan sätta honom på kollissionskurs med landets socialdemokrater, skriver Deutsche Welle.

Underskottet växer

Vid ett partimöte i Osnabrück i Niedersachsen betonade CDU-ledaren behovet av reformer av socialförsäkringssystemet.

”Den välfärdsstat vi har idag kan inte längre finansieras med det vi producerar i ekonomin”, sa Merz.

Merz höll sitt tal i Osnabrück, en stad i nordvästra Tyskland. (Foto: Friso Gentsch/AP/TT).
Bakgrunden är stigande kostnader för hälso- och sjukvård, pensioner och arbetslöshetsförsäkringar, samtidigt som det federala budgetunderskottet växer.

Oeniga på flera punkter

Regeringspartierna, Merz kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD, är redan överens om att systemet behöver reformeras, men skiljelinjerna kring metod och omfattning blir allt tydligare.

Merz vill se nedskärningar och effektiviseringar, vilket han medger är svårt för SPD att acceptera.

Vice förbundskanslern och en av SPD:s partiledare, Lars Klingbeil, har visserligen öppnat för förändringar, men talar snarare om innovativa lösningar än rena besparingar.

Han har också markerat att skattehöjningar för högre inkomstgrupper och företag inte bör uteslutas, något Merz kategoriskt avvisar.

Sätter sig emot nedskärningar

Inom SPD finns det ett starkt motstånd mot neddragningar.

Ungdomsförbundet Jusos har redan varnat för att partiet inte kan kompromissa om förmånernas omfattning om reformarbetet reduceras till att enbart handla om nedskärningar.

”Vi kommer att förbli ett land som hjälper människor som har hamnat i svåra tider, som har blivit sjuka och behöver hjälp”, sa Lars Klingbeil till Funke i helgen.

Försöker få tillbaka förtroendet

För Merz, som försöker vinna tillbaka förtroendet från skeptiska väljare efter en svag start som förbundskansler, kan utspelen ses som ett sätt att stärka banden till CDU:s traditionella väljarbas.

Hans fokus på företagsvänlig politik är också en signal till tidigare CDU-väljare som gått över till det högerpopulistiska AfD.

Frågan är dock hur mycket handlingsutrymme Merz har, enligt bedömare. SPD har pressats av ett kraftigt minskat väljarstöd i det senaste valet och vill inte riskera att framstå som partiet som tillät nedskärningar i välfärden.

