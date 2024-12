Kortare arbetsvecka – dyr reform med hälsovinster

Samhälle & hållbarhet

Gaseldning rekordökar när tysk vindkraft sviker

Tyskland har sett en rekordstor ökning av gaseldad elproduktion under november månad. Produktionen steg med 79 procent jämfört med oktober, vilket är den största månatliga ökningen någonsin. Enligt Reuters skedde ökningen efter att vindkraftens elproduktion under både oktober och november låg 25 procent under fjolårets nivåer – på grund av ovanligt svaga vindar. Vindkraft står …