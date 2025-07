Företag tiger om upptrappat klimatarbete

Grön obligationstorka – USA står för raset

Men tystnaden får konkreta konsekvenser. Enligt analysföretaget MSCI har den globala marknaden för gröna obligationer rasat med nästan 30 procent jämfört med förra året – till 151,4 miljarder dollar vid utgången av juni, skriver IPE.

Störst är fallet i USA, där företag emitterade gröna obligationer för endast 1,7 miljarder dollar under andra kvartalet 2025 – en minskning med 88 procent jämfört med samma period året innan.

Europa stod under samma kvartal för nästan 80 procent av alla gröna obligationer.

Politisk press bakom tystnaden

En viktig förklaring är den ökade politiska pressen på företag i USA, särskilt sedan Donald Trump återvände till Vita huset.

Republikanska senatorer har bland annat antytt att deltagande i klimatallianser kan strida mot konkurrenslagstiftningen.

ANNONS

Läs även: Svårt för äldre att hitta hållbara fonder. E55

I januari skickade tio delstatsåklagare brev till finansjättar som BlackRock och Goldman Sachs, med hot om rättsliga åtgärder om bolagen inte ändrade sina klimat- och mångfaldspolicyer, skriver The Economist.

Resultatet märks tydligt i det offentliga samtalet. Antalet gånger som klimatförändringar nämns under resultatsamtal i S&P 500 och Stoxx Europe 600 har sjunkit från 427 under första kvartalet 2022 till 246 under första kvartalet 2025, enligt tidskriften.

Banker överger klimatlöften

Finanssektorn har också reagerat snabbt. Storbanken HSBC har lämnat Net-Zero Banking Alliance, ett branschinitiativ för grönare utlåning.

Amerikanska banker som Goldman Sachs och Morgan Stanley har följt i samma spår, tillsammans med aktörer från Japan och Kanada.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis uppskattar att de banker som nu lämnat alliansen representerar två femtedelar av gruppens samlade tillgångar.

ANNONS

”Fundamental återställning”

Även oljebolagen backar.

BP:s vd Murray Auchincloss har talat om en ”fundamental återställning” – bort från förnybar energi och tillbaka till fossila bränslen.

Shell, Enbridge och Aker BP lämnade i juli en rådgivande grupp inom Science Based Targets initiative, enligt uppgift på grund av nya riktlinjer som skulle kräva stopp för utveckling av nya olje- och gasfält.

Missa inte: Maten som håller längre än sitt bäst-före-datum. News55

Tystare – men mer ambitiösa klimatmål

Samtidigt pekar andra siffror i motsatt riktning. Av 4 000 företag som rapporterade klimatåtaganden till CDP förra året, fann PWC att endast 16 procent backade från sina mål.

47 procent behöll sina åtaganden och 37 procent skärpte dem.

ANNONS

Andelen företag som inkluderar så kallade scope 3-utsläpp – de som uppstår i leveranskedjor och vid användning av produkter – ökade från 28 procent 2022 till 67 procent 2024, enligt Science Based Targets initiative.

”Om den värsta anklagelsen som miljöaktivister kan rikta mot ett företag är dess tendens att ’greenhush’, då är det säkert ett tecken på framsteg”, konstaterar The Economist.

Läs även: Bubbelplast – nyckeln till ett av mänsklighetens största problem? Dagens PS