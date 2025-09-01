FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

FN:s nya World Happiness Report 2025 visar att tron på andras vänlighet har större betydelse för vår lycka än klassiska faktorer som inkomst eller risken för brott.

Att tro att någon skulle lämna tillbaka din plånbok höjer lyckonivån mer än en rejäl löneförhöjning – faktiskt nästan dubbelt så mycket.

Det märks även i lyckoprofessorn Micael Dahlens ”kaffetest” i Stockholm. De som trodde att någon i kön skulle betala deras kaffe skattade sitt välmående högre än de som var mer pessimistiska, skriver han i Svenska Dagbladet.

Skillnaden? 7,4 på lyckoskalan för optimisterna jämfört med 6,8 för skeptikerna.

Nordborna är världsbäst på att återlämna – vilket leder till lyckotoppen i världen, enligt Micael Dahlen. (Foto: Pressbild/Canva)

Sverige i topp – men ändå misstänksamma

Sverige och våra nordiska grannar är återigen bland världens lyckligaste länder. Finland toppar listan, följt av Danmark, Island och sedan Sverige på fjärde plats.

Här återlämnas plånböcker oftare än nästan någon annanstans i världen.

Men när stockholmarna fick frågan om någon skulle betala deras kaffe svarade bara 13 procent ja. När samma personer tillfrågades om de själva skulle betala för någon annan svarade hela 53 procent ja.

Det är ett fascinerande glapp: vi tror inte gott om andra, men är själva redo att agera generöst, skriver Dahlen.