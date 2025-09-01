Länder där människor tror att plånböcker lämnas tillbaka och kaffekoppar betalas hamnar i topp på lyckolistan – och Sverige är en av de stora vinnarna.
FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan
FN:s nya World Happiness Report 2025 visar att tron på andras vänlighet har större betydelse för vår lycka än klassiska faktorer som inkomst eller risken för brott.
Att tro att någon skulle lämna tillbaka din plånbok höjer lyckonivån mer än en rejäl löneförhöjning – faktiskt nästan dubbelt så mycket.
Det märks även i lyckoprofessorn Micael Dahlens ”kaffetest” i Stockholm. De som trodde att någon i kön skulle betala deras kaffe skattade sitt välmående högre än de som var mer pessimistiska, skriver han i Svenska Dagbladet.
Skillnaden? 7,4 på lyckoskalan för optimisterna jämfört med 6,8 för skeptikerna.
Sverige i topp – men ändå misstänksamma
Sverige och våra nordiska grannar är återigen bland världens lyckligaste länder. Finland toppar listan, följt av Danmark, Island och sedan Sverige på fjärde plats.
Här återlämnas plånböcker oftare än nästan någon annanstans i världen.
Men när stockholmarna fick frågan om någon skulle betala deras kaffe svarade bara 13 procent ja. När samma personer tillfrågades om de själva skulle betala för någon annan svarade hela 53 procent ja.
Det är ett fascinerande glapp: vi tror inte gott om andra, men är själva redo att agera generöst, skriver Dahlen.
Varför underskattar vi varandra?
Enligt FN:s forskare är människor i de flesta länder alldeles för pessimistiska om andras välvilja. I internationella plånboksexperiment har faktiska återlämningsnivåer ofta varit nästan dubbelt så höga som folk gissat.
Det gäller även i Norden, trots att vi redan ligger i topp.
Det här pekar på en outnyttjad potential. Om fler av oss insåg att vi faktiskt lever i samhällen där andra vill hjälpa, skulle hela befolkningens välmående kunna höjas.
Kaffet som lyckoträning
Varför fungerar just kaffekön så bra som test? För att det är något alla kan relatera till – det är enkelt, vardagligt och väldigt svenskt.
Och precis som med plånboken visar det hur mycket lycka som kan skapas av små handlingar.
Att tro på andras godhet är alltså mer än en mysig känsla. Det är ett mätbart lyckopiller. Nästa gång du står i kön och ser någon fumla efter sitt kort, kan du tänka: här finns chansen att både höja din egen och någon annans livskvalitet.
En investering i tillit för priset av en cappuccino.
