Realtid
Realtid.se
Samhälle & hållbarhet

FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

fn
Vi underskattar systematiskt varandras generositet, säger lyckoprofessorn Micael Dahlen. (Foto: Pressbild/Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Länder där människor tror att plånböcker lämnas tillbaka och kaffekoppar betalas hamnar i topp på lyckolistan – och Sverige är en av de stora vinnarna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

FN:s nya World Happiness Report 2025 visar att tron på andras vänlighet har större betydelse för vår lycka än klassiska faktorer som inkomst eller risken för brott.

Att tro att någon skulle lämna tillbaka din plånbok höjer lyckonivån mer än en rejäl löneförhöjning – faktiskt nästan dubbelt så mycket.

Missa inte: Forskarnas besked: Så mycket pengar krävs för lycka. Realtid

Det märks även i lyckoprofessorn Micael Dahlens ”kaffetest” i Stockholm. De som trodde att någon i kön skulle betala deras kaffe skattade sitt välmående högre än de som var mer pessimistiska, skriver han i Svenska Dagbladet.

Skillnaden? 7,4 på lyckoskalan för optimisterna jämfört med 6,8 för skeptikerna.

Nordborna är världsbäst på att återlämna – vilket leder till lyckotoppen i världen, enligt Micael Dahlen. (Foto: Pressbild/Canva)

Sverige i topp – men ändå misstänksamma

Sverige och våra nordiska grannar är återigen bland världens lyckligaste länder. Finland toppar listan, följt av Danmark, Island och sedan Sverige på fjärde plats.

ANNONS

Här återlämnas plånböcker oftare än nästan någon annanstans i världen.

Men när stockholmarna fick frågan om någon skulle betala deras kaffe svarade bara 13 procent ja. När samma personer tillfrågades om de själva skulle betala för någon annan svarade hela 53 procent ja.

Harvardprofessorn: Så mycket kostar det att bli lycklig

Fyra saker, enligt Arthur C Brooks.

Det är ett fascinerande glapp: vi tror inte gott om andra, men är själva redo att agera generöst, skriver Dahlen.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Varför underskattar vi varandra?

Enligt FN:s forskare är människor i de flesta länder alldeles för pessimistiska om andras välvilja. I internationella plånboksexperiment har faktiska återlämningsnivåer ofta varit nästan dubbelt så höga som folk gissat.

Det gäller även i Norden, trots att vi redan ligger i topp.

Det här pekar på en outnyttjad potential. Om fler av oss insåg att vi faktiskt lever i samhällen där andra vill hjälpa, skulle hela befolkningens välmående kunna höjas.

ANNONS

Läs även: Meningen efter pensionen – lyckan växer med åren. E55

Kaffet som lyckoträning

Varför fungerar just kaffekön så bra som test? För att det är något alla kan relatera till – det är enkelt, vardagligt och väldigt svenskt.

Och precis som med plånboken visar det hur mycket lycka som kan skapas av små handlingar.

Att tro på andras godhet är alltså mer än en mysig känsla. Det är ett mätbart lyckopiller. Nästa gång du står i kön och ser någon fumla efter sitt kort, kan du tänka: här finns chansen att både höja din egen och någon annans livskvalitet.

En investering i tillit för priset av en cappuccino.

Tillit är en mätbar superkraft. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till lycka och tillit

ANNONS
  • Tron på andras välvilja påverkar lycka mer än både pengar och trygghet.
  • Sverige är fyra på världens lyckolista och i topp när det gäller återlämnade plånböcker.
  • 13 procent tror på andras generositet – men 53 procent säger att de själva skulle bjuda.
  • Att tro på snällhet ger en lyckoeffekt större än en löneförhöjning.

Källa: Micael Dahlen, SvD, World Happiness Report 2025



Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS