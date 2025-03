Forskarnas besked: Så mycket pengar krävs för lycka

Spara & placera

Techjättarna blöder – dags att slå till?

Efter en närmast sensationell uppgång under 2023 och 2024 har världens ledande techaktier drabbats hårt av årets marknadsturbulens. Är det köpläge nu? De sju techjättarna Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet (Google), Meta och Tesla – även kända som Magnificent Seven – har fallit kraftigt under början av 2025. Aktierna har i genomsnitt tappat 15 procent …