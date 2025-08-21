Stora bolag som BP sinkar klimatomställningen och bidrar till ökar polarisering. Det är den tidigare klimatkommissionären Connie Hedegaards hårda omdöme.
EU:s miljöchef rasar mot BP: "Borde skämmas"
När den danska politikern Connie Hedegaard blev EU:s första klimatkommissionär 2010 var hon känd för att vara direkt och drastisk i sina uttalanden.
Det har hon än en gång visat när hon nu kritiserar storföretaget BP hårt.
Hedegaard anser att den brittiska energijätten och andra företag i branschen ”borde skämmas” för hur de tar sig an klimatomställningen, skriver Politico.
En annan situation numera
För drygt ett decennium sedan bidrog Hedegaard till att etablera klimatpolitiken som en central del av EU:s identitet.
I dag beskriver hon en helt annan verklighet, där klimatfrågorna allt oftare framställs som en börda i tider av ekonomisk osäkerhet.
Enligt henne är det ett misstag som kan få långtgående konsekvenser, inte minst genom att skapa grogrund för politisk polarisering.
”Jag minns när BP kallade sig ’Beyond Petroleum’”. Nu backar de. De borde skämmas”, säger Connie Hedegaard.
Varit en het sommar
Klimatkrisens effekter blir alltmer påtagliga i Europa. De senaste åren har extrema väderhändelser slagit hårt mot flera medlemsländer.
Det gäller alltifrån översvämningar i Spanien till omfattande bränder i södra Frankrike och på Cypern. Även här i Skandinavien ledde juli månads rekordhetta till överbelastade sjukhus och störningar i ekosystemet.
Enligt Europeiska miljöbyrån har kontinenten redan drabbats av kostnader på närmare 500 miljarder euro till följd av naturkatastrofer under de senaste fyra decennierna.
”Ger näring åt polarisering”
Men EU:s gröna agenda pressas av både politiska och ekonomiska krafter. Högerpopulistiska partier har utnyttjat missnöje kring inflation och klimatregler, menar kritiker.
Man har på så sätt ökat trycket på Bryssel att mildra klimatmålen. Industrin har på sin sida intensifierat sin lobbying för att fördröja omställningen.
”När människor förlorar sina hem eller sina familjer på grund av extremt väder, lider de inte bara ekonomisk förlust, de förlorar också förtroendet för beslutsfattarna. Den misstron är det som ger näring åt polarisering”, säger Hedegaard.
Ansträngt med Kina
Utmaningen förstärks av att Kina satsar massivt på klimatvänlig teknologi. Om EU tvekar medan andra regioner accelererar finns en risk att framtidens industrier etableras någon annanstans.
Det nyligen undertecknade klimatavtalet mellan Bryssel och Peking visar på möjligheter till samarbete, men också på en växande rivalitet kring kontrollen över centrala leveranskedjor, skriver Ecco Climate.
En sektor där EU snabbt skulle kunna göra skillnad är jordbruket. Förespråkare pekar på den gemensamma jordbrukspolitiken som ett kraftfullt verktyg för att styra om resurser till hållbar produktion.
