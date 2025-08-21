EU:s miljöchef rasar mot BP: "Borde skämmas"

När den danska politikern Connie Hedegaard blev EU:s första klimatkommissionär 2010 var hon känd för att vara direkt och drastisk i sina uttalanden.

Det har hon än en gång visat när hon nu kritiserar storföretaget BP hårt.

Hedegaard anser att den brittiska energijätten och andra företag i branschen ”borde skämmas” för hur de tar sig an klimatomställningen, skriver Politico.

Missa inte: Spänt när EU mötte Kina: ”Nått en brytpunkt”. Realtid

En annan situation numera

För drygt ett decennium sedan bidrog Hedegaard till att etablera klimatpolitiken som en central del av EU:s identitet.

I dag beskriver hon en helt annan verklighet, där klimatfrågorna allt oftare framställs som en börda i tider av ekonomisk osäkerhet.

BP har försökt sälja in en grönare bild av företaget, med blandade resultat. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).

ANNONS

Enligt henne är det ett misstag som kan få långtgående konsekvenser, inte minst genom att skapa grogrund för politisk polarisering.

”Jag minns när BP kallade sig ’Beyond Petroleum’”. Nu backar de. De borde skämmas”, säger Connie Hedegaard.

Missa inte: Mitt i extremvärmen: EU:s nya tuffa klimatmål. Dagens PS