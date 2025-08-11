Realtid
Aktiestrateg: EU behöver nya tullar mot Kina

Aktiestrategen på Danske Bank, Molly Guggenheimer, tror att EU kan behöva införa mer tullar mot Kina för att skydda företagen i Europa. (Foto: AP/Oskar Lindström)
TT
TT
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Det hotande handelskriget mellan USA och Kina riskerar att skapa stora exportflöden från Kina till EU. Svaret kan vara nya EU-tullar mot Kina, enligt Molly Guggenheimer, aktiestrateg på Danske Bank.
”Annars kan prispressen slå mot företag i Europa”, säger hon.

”Globala marknader är översvämmade med billiga kinesiska elbilar”, skanderade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett tal redan förra hösten. Då mötte EU den omfattande exporten elbilar från Kina med att införa kraftigt höjda tullar på kinesiska elbilstillverkare.

Nu, när tullförhandlingar mellan USA och Kina har föregåtts av tresiffriga tullhot lyfts återigen risken för en kinesisk exportflod, som då den bromsas av USA-tullar med större kraft strömmar mot EU.

Prispress börjat

I sina kvartalsrapporter visade flera noterade verkstadsföretag också en samstämmig syn: Prispressen i Europa har börjat. I riskanalyser lyfts farhågor om att Kina till följd av USA-tullarna i ännu högre grad börjar exportera varor mot Europa. Något som Molly Guggenheimer, aktiestrateg vid Danske Bank, befarar kan dumpa marknaden för bolag i EU. För att bromsa detta anser hon att EU kan behöva sätta upp handelstullar mot Kina.

”Handelsrelationen mellan EU och Kina har förändrats sedan pandemin. Vi har börjat konkurrera om samma varugrupper, som bilar”, säger Molly Guggenheimer.

EU:s försäljning till Kina har varit svag under många år medan exporten från Kina till EU har ökat.

TT: Men att slå upp handelshinder som tullar, vore det inte att ta Trumps (protektionistiska) väg?

”Jo, men frihandel är något som länder bedriver tillsammans. Om något land bryter detta, som USA, förändras villkoren. Börjar Kina prisdumpa här får företagen problem. Då kan EU behöva skydda vår industri”, säger Molly Guggenheimer.

Ska EU:s ekonomi växa måste man värna sin konkurrenskraft, menar hon.

”Om Kina börjar konkurrera med varor som EU säljer, men som Kina säljer till ett mycket lägre pris kan det bli motiverat med tullar från EU:s sida”, säger Molly Guggenheimer.

Går emot frihandelsidén

Att Kina trots en överkapacitet i industriell produktion gasar på i sin tillverkningsindustri och med en statligt subventionerad tillväxt i ryggen bygger ut sin kapacitet och satsar på export, betraktas av många bedömare som en medveten modell från Kinas sida. En modell med syfte att dumpa priser och därmed slå ut konkurrenter. I ett sådant narrativ om Kina menar många att tullar är enda motmedicinen, enligt Björn Cappelin, gruppchef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.

”Samtidigt har många länder ett motstånd mot att att vi ska behöva skydda vissa industrier med hjälp av tullar. De är historiskt bundna vid frihandelsidén”, säger han.

Ebba Blume/TT

