Aktiestrateg: EU behöver nya tullar mot Kina

”Globala marknader är översvämmade med billiga kinesiska elbilar”, skanderade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett tal redan förra hösten. Då mötte EU den omfattande exporten elbilar från Kina med att införa kraftigt höjda tullar på kinesiska elbilstillverkare.

Nu, när tullförhandlingar mellan USA och Kina har föregåtts av tresiffriga tullhot lyfts återigen risken för en kinesisk exportflod, som då den bromsas av USA-tullar med större kraft strömmar mot EU.

Prispress börjat

I sina kvartalsrapporter visade flera noterade verkstadsföretag också en samstämmig syn: Prispressen i Europa har börjat. I riskanalyser lyfts farhågor om att Kina till följd av USA-tullarna i ännu högre grad börjar exportera varor mot Europa. Något som Molly Guggenheimer, aktiestrateg vid Danske Bank, befarar kan dumpa marknaden för bolag i EU. För att bromsa detta anser hon att EU kan behöva sätta upp handelstullar mot Kina.

”Handelsrelationen mellan EU och Kina har förändrats sedan pandemin. Vi har börjat konkurrera om samma varugrupper, som bilar”, säger Molly Guggenheimer.

EU:s försäljning till Kina har varit svag under många år medan exporten från Kina till EU har ökat.

TT: Men att slå upp handelshinder som tullar, vore det inte att ta Trumps (protektionistiska) väg?

”Jo, men frihandel är något som länder bedriver tillsammans. Om något land bryter detta, som USA, förändras villkoren. Börjar Kina prisdumpa här får företagen problem. Då kan EU behöva skydda vår industri”, säger Molly Guggenheimer.

Ska EU:s ekonomi växa måste man värna sin konkurrenskraft, menar hon.

”Om Kina börjar konkurrera med varor som EU säljer, men som Kina säljer till ett mycket lägre pris kan det bli motiverat med tullar från EU:s sida”, säger Molly Guggenheimer.