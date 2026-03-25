Nya siffror: Så ser väljarna på Donald Trump

Den nya mätningen är en tydlig signal för det republikanska partiet inför de stundande mellanårsvalen i november.

Samtidigt som bränslepriserna skjuter i höjden till följd av kriget i Iran, tvingas Vita huset hantera en opinion som blir alltmer skeptisk till presidentens ekonomiska ledarskap.

Ekonomiskt förtroende på historisk botten

Enligt undersökningen godkänner nu endast 36 procent av amerikanerna Donald Trumps insatser som president. Det är ett tapp på fyra procentenheter bara under den senaste veckan, uppger Reuters.

Särskilt anmärkningsvärt är raset i förtroendet för hanteringen av ekonomin, en av de frågor som var viktigast för att säkra stöd i presidentvalet.

Endast 29 procent av de svarande ger tummen upp för presidentens ekonomiska styrning, vilket är en lägre siffra än vad företrädaren Joe Biden någonsin noterade. En avgörande faktor bakom raset är levnadskostnaderna, där bara var fjärde väljare är nöjd med utvecklingen.

Bensinpriserna driver på missnöjet. Sedan de anfallen mot Iran inleddes den 28 februari har det genomsnittliga bränslepriset i USA stigit med ungefär en dollar per gallon.

Symbolisk förlust för Donald Trump

De dystra opinionssiffrorna har redan börjat omsättas i faktiska valresultat. På tisdagen led republikanerna ett symboliskt tungt nederlag när demokraten Emily Gregory vann ett fyllnadsval till Floridas delstatsledning, rapporterar Financial Times.

Platsen representerar Palm Beach, där presidentens residens Mar-a-Lago ligger.

Emily Gregory, en småföretagare som fokuserade sin kampanj på de stigande levnadskostnaderna, besegrade den republikanske kandidaten Jon Maples trots att denne fått ett starkt och uttalat stöd från presidenten själv.

Förlusten signalerar nu att de politiska vindarna vänder. 61 procent av amerikanerna motsätter sig anfallen mot Iran och oron växer för att kriget kommer att göra USA mindre säkert på lång sikt.