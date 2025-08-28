Realtid
Realtid.se
Samhälle & hållbarhet

Europa kan tvingas välja vinnare i vapenindustrin

europa
Två av Europas mest inflytelserika röster, Friedrich Merz och Emmanuel Macron, planerar att göra gemensam sak för att stärka försvaret. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Fragmenteringen av Europas försvar är ett problem. Det vill Tyskland och Frankrike lösa genom att gynna de bästa bolagen – vilket kan ske på mindre länders bekostnad.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Europa står inför en stor upprustning som svar på en allt mer osäker omvärld.

Det kommer att ställa höga krav på försvarsindustrin – och vissa länder menar att åtgärder måste vidtas för att undvika ett fiasko.

Genom att fokusera på kontinentens allra bästa bolag vill nu Frankrike och Tyskland minska fragmenteringen inom den europeiska försvarsindustrin, skriver Euronews.

Missa inte: Nästa guldgruva för försvarsbolagen finns under vattnet. Realtid

Ska träffas på säkerhetsråd

Planen är att införa en så kallad ”best athlete”-modell.

Det innebär att EU-länderna skulle enas om vilka nationella företag som är bäst lämpade att tillverka specifika vapensystem, istället för att varje medlemsstat prioriterar sin egen industri.

Svenska Gripen är bara en av många stridsplansmodeller i Europa. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).
ANNONS

Planerna ska diskuteras på det fransk-tyska säkerhetsrådet där president Emmanuel Macron och förbundskansler Friedrich Merz möts tillsammans med sina utrikes- och försvarsministrar.

På agendan står även framtiden för gemensamma projekt som stridsflygplanet FCAS och stridsvagnen MGCS, samt frågan om Frankrikes kärnvapenparaply skulle kunna utvidgas till hela EU.

Missa inte: Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Många olika system

Bakgrunden är den stora variationen av vapensystem som i dag används inom Europa. På stridsflygssidan samsas bland annat Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen och amerikanska F-35.

När det gäller stridsvagnar finns ytterligare en rad olika modeller i bruk. Detta skapar höga kostnader, komplicerad logistik och svårigheter när de ska användas dem tillsammans.

Det har även Ukraina fått erfara när landet behövt anpassa sig till många olika system från europeiska bidragsgivare, skriver Politico.

Missa inte: Försvar på väg att bli mainstream hos svenska fonder. Realtid

ANNONS

Försöker effektivisera tillverkningen

Med kraftigt ökade försvarsbudgetar och miljardinvesteringar som väntar fram till 2030 vill EU nu effektivisera produktionen, sänka kostnaderna och samtidigt stärka den europeiska industrins kapacitet.

Macron har tidigare drivit linjen om europeisk preferens i upphandlingar, en hållning som väckt kritik både för att den riskerar att gynna franska företag och för att den kan skapa spänningar med USA.

”Logiken med best athlete-metoden är att försöka minska antalet vapensystem i Europa”, säger tjänstemän från det franska presidentpalatset till Euronews.

Missa inte: Ska man investera sin pension i vapen och militär – och hur gör man? E55

Polen tros vara emot

En ”best athlete”-modell väntas dock möta hårt motstånd från länder som vill utveckla sina egna försvarsindustrier.

Där finns bland annat Polen som de senaste åren satsat stort på amerikansk och sydkoreansk krigsmateriel. Kritiker varnar även för att modellen kan minska konkurrensen och därmed bromsa innovationstakten.

ANNONS

För Frankrike och Tyskland kommer dessutom traditionellt från olika håll i den här frågan.

Missa inte: Natos krav på Sverige: ”Inte hänt sedan andra världskriget”. Dagens PS

Behöver hitta gemensam linje

I Tyskland finns en stark tradition att komplettera den egna industrin med amerikanska köp, medan Frankrike länge drivit på för europeiska lösningar.

Om Paris och Berlin ska kunna övertyga övriga EU-länder om en ny modell krävs därför en gemensam linje både politiskt och industriellt.

Analytiker bedömer att detta blir avgörande för trovärdigheten i deras ledarskap i europeiska försvarsfrågor.

Missa inte: Rekordkapital mobiliseras till Europas försvar. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS