Europa kan tvingas välja vinnare i vapenindustrin

Europa står inför en stor upprustning som svar på en allt mer osäker omvärld.

Det kommer att ställa höga krav på försvarsindustrin – och vissa länder menar att åtgärder måste vidtas för att undvika ett fiasko.

Genom att fokusera på kontinentens allra bästa bolag vill nu Frankrike och Tyskland minska fragmenteringen inom den europeiska försvarsindustrin, skriver Euronews.

Ska träffas på säkerhetsråd

Planen är att införa en så kallad ”best athlete”-modell.

Det innebär att EU-länderna skulle enas om vilka nationella företag som är bäst lämpade att tillverka specifika vapensystem, istället för att varje medlemsstat prioriterar sin egen industri.

Svenska Gripen är bara en av många stridsplansmodeller i Europa. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).

Planerna ska diskuteras på det fransk-tyska säkerhetsrådet där president Emmanuel Macron och förbundskansler Friedrich Merz möts tillsammans med sina utrikes- och försvarsministrar.

På agendan står även framtiden för gemensamma projekt som stridsflygplanet FCAS och stridsvagnen MGCS, samt frågan om Frankrikes kärnvapenparaply skulle kunna utvidgas till hela EU.

