Fragmenteringen av Europas försvar är ett problem. Det vill Tyskland och Frankrike lösa genom att gynna de bästa bolagen – vilket kan ske på mindre länders bekostnad.
Europa kan tvingas välja vinnare i vapenindustrin
Europa står inför en stor upprustning som svar på en allt mer osäker omvärld.
Det kommer att ställa höga krav på försvarsindustrin – och vissa länder menar att åtgärder måste vidtas för att undvika ett fiasko.
Genom att fokusera på kontinentens allra bästa bolag vill nu Frankrike och Tyskland minska fragmenteringen inom den europeiska försvarsindustrin, skriver Euronews.
Ska träffas på säkerhetsråd
Planen är att införa en så kallad ”best athlete”-modell.
Det innebär att EU-länderna skulle enas om vilka nationella företag som är bäst lämpade att tillverka specifika vapensystem, istället för att varje medlemsstat prioriterar sin egen industri.
Planerna ska diskuteras på det fransk-tyska säkerhetsrådet där president Emmanuel Macron och förbundskansler Friedrich Merz möts tillsammans med sina utrikes- och försvarsministrar.
På agendan står även framtiden för gemensamma projekt som stridsflygplanet FCAS och stridsvagnen MGCS, samt frågan om Frankrikes kärnvapenparaply skulle kunna utvidgas till hela EU.
Många olika system
Bakgrunden är den stora variationen av vapensystem som i dag används inom Europa. På stridsflygssidan samsas bland annat Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen och amerikanska F-35.
När det gäller stridsvagnar finns ytterligare en rad olika modeller i bruk. Detta skapar höga kostnader, komplicerad logistik och svårigheter när de ska användas dem tillsammans.
Det har även Ukraina fått erfara när landet behövt anpassa sig till många olika system från europeiska bidragsgivare, skriver Politico.
Försöker effektivisera tillverkningen
Med kraftigt ökade försvarsbudgetar och miljardinvesteringar som väntar fram till 2030 vill EU nu effektivisera produktionen, sänka kostnaderna och samtidigt stärka den europeiska industrins kapacitet.
Macron har tidigare drivit linjen om europeisk preferens i upphandlingar, en hållning som väckt kritik både för att den riskerar att gynna franska företag och för att den kan skapa spänningar med USA.
”Logiken med best athlete-metoden är att försöka minska antalet vapensystem i Europa”, säger tjänstemän från det franska presidentpalatset till Euronews.
Polen tros vara emot
En ”best athlete”-modell väntas dock möta hårt motstånd från länder som vill utveckla sina egna försvarsindustrier.
Där finns bland annat Polen som de senaste åren satsat stort på amerikansk och sydkoreansk krigsmateriel. Kritiker varnar även för att modellen kan minska konkurrensen och därmed bromsa innovationstakten.
För Frankrike och Tyskland kommer dessutom traditionellt från olika håll i den här frågan.
Behöver hitta gemensam linje
I Tyskland finns en stark tradition att komplettera den egna industrin med amerikanska köp, medan Frankrike länge drivit på för europeiska lösningar.
Om Paris och Berlin ska kunna övertyga övriga EU-länder om en ny modell krävs därför en gemensam linje både politiskt och industriellt.
Analytiker bedömer att detta blir avgörande för trovärdigheten i deras ledarskap i europeiska försvarsfrågor.
