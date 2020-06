Så skapade ilskan mot fondindustrin Westerbergs intresse för fondrobotar

Den svenska fondroboten Fundler lanserade formellt sin app under 2017 och har sedan dess fått dryg 47 000 användare. Bolaget grundades av Ulf Ahrner, tidigare trader på Handelsbanken och managing partner på Delphi Kapital.



Per Westerberg är sedan en tid tillbaka delägare. Han äger 6,3 procent av aktierna och kom i kontakt med Ulf Ahrner via Moderaterna som de båda är aktiva i.



– Jag kom delvis in som finansiär men sitter också som ledamot i styrelsen. Jag har varit rätt arg på fondindustrin tidigare vilket skapat ett intresse för alternativa investeringar som Fundler. Jag är övertygad om att den här typen av automatiserad förvaltning till låga avgifter kommer bli mer efterfrågat i framtiden.



Fundlers automatiserade kapitalförvaltning anpassar sig efter parametrar som användarens riskbenägenhet och inkomst. Avgiften ligger oavsett portfölj på 0,49 procent i årlig avgift. Bolaget erbjuder i nuläget sju olika portföljer (tabell nedan). Under 2020 har samtliga fonder backat med Global Framtid som bäst på -2,25 procent och Högutdelande som sämst på -6,89 procent i år. Utvecklingen de senaste 12 månaderna är 14,94 respektive 7,95 procent.



– Det här sparandet är framförallt mycket enklare än annan förvaltning. Det är transparent och kräver mindre av dig som investerare. Det har funnit en viss tendens i pensionsförvaltning att inte gynna fondandelsägare så mycket som möjligt. Större aktörer väljer ibland ut fonder som har två stjärnor i rating på Morningstar.



Per Westerberg menar att det finns stora skalfördelar med robotiserad kapitalförvaltning. Avgifter och courtage blir allt lägre i relation till aktörens kapital under förvaltning. På den svenska marknaden konkurrerar bolaget med aktörer som Lysa.



– Det är tid för de stora aktörerna att ge sig in på marknaden och vi är positiva till att det finns svenska konkurrenter som är med och driver utvecklingen. Tillsammans hjälps vi åt att bryta igenom barriärer och öka acceptansen hos kunderna. Om vi hade varit ensamma hade det varit mycket svårare att driva den förändringen.



Han menar att bolaget gör så mycket de kan för att nå ut till den bredare massan. De gör poddar, PR och traditionell marknadsföring. Det är framför allt mellangenerationen bolaget försöker nå.



– Tjänsten ska i grunden säljas in digitalt och via telemarketing. Sedan försöker vi vara aktiva på olika mötesplatser och ta del av diskussionen så mycket vi kan.



I styrelsen sitter Ulf Ahrner (vd), Thomas Eriksson, ordförande och tidigare vd Carnegie, Per Westerberg, Niklas Noren, managing partner JNE Invest, Björn Olofsson, managing director Sofigate och Diana Selguson, vice-vd Renevatio. Andra finansprofiler som investerat i fondroboten är Håkan Nyberg.



SEB agerar förvaringsinstitut åt bolaget och Futur Pension (tidigare Danica Pension red anm) är försäkringspartner.