Riskkapital och megarundor i USA slår kvartalsrekord – Robinhood drar vinstlotten 

Under första kvartalet har USA-baserade riskkapital-backade bolag redan tagit in nästan hälften av den totala finansieringen för helåret 2020, med över 62 miljarder dollar i nytt kapital. På kvartalsbasis motsvarar det en ökning med hela 117 procent jämfört med första kvartalet 2020, och med 61 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Det framgår av PwC:s och CB Insights rapport “Money Tree Headline Report” för första kvartalet 2021.

Källa: PwC och CB Insight, “MoneyTree Headline Report”, första kvartalet 2021.

Även antalet så kallade megarundor, kapitalanskaffningsrundor om över 100 miljoner dollar, slog rekord under första kvartalet med total 184 megarundor till ett värde av 40 miljarder dollar, även det ett rekord. Det kan jämföras med 102 megarundor under fjärde kvartalet 2020. Det totala antalet transaktioner uppgick till 1 735 deals, motsvarande en ökning med 14 procent jämfört med första kvartalet 2020 och med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Robinhood tog in sammalagt 3,4 miljarder under två rundor. På topp-fem återfinns även Gopuff med 1,2 miljarder dollar, Databricks med 1 miljard dollar och SpaceX med 850 miljoner dollar.

Såddfinansieringsrundor minskade däremot under kvartalet. Totalt genoomfördes 437 såddfinansieringsrundor vilket är en minksning jämfört med sååväl första kvartaket 2020 som fjärde kvartalet 2020.