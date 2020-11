Renewcell tar börshjälp för att öka tempot

För bara ett par veckor sedan meddelade Renewcell att bolaget ska sättas på börsen – och nu är det redan nära. På torsdag noteras bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market. Anledningen till att bolaget valt börsspåret är att bolaget nu går in i en fas med stora investeringar, som svar på den stora efterfrågan från kunderna.

Renewcell gör textilråvara, bland annat av kläder som lämnats för återvinning. Enligt Patrik Lundström, vd på Renewcell, är målet att öka bolagets kapacitet från 4500 ton till 360 000 ton på tio år, vilket är en 80-faldig ökning.

– Vi väljer att gå till börsen av två anledningar. Till att börja med skulle arbetet med att finansiera uppskalningen utanför börsen ta väldigt mycket av vår tid och våra resurser i anspråk. Vi lägger hellre den kraften på att bygga företaget och verksamheten. Den andra anledningen är att aktiemarknaden i Sverige faktiskt fungerar så som det är tänkt; den förser växande bolag med investeringsvilligt kapital. Här finns många kapitalägare som börjat se möjligheterna inom sustaintech och är villiga att investera, säger Patrik Lundström.

Han uppskattar bolagets adresserbara marknad just nu till ungefär 12-14 miljoner ton per år och att tillväxten är ungefär fyra procent per år fram till år 2030.

– Modekonsumtionen globalt kommer öka framöver, det är det få som tvivlar på. Omkring 1,7 miljarder nya människor kommer in i den globala medelklassen till 2030, och de kommer vilja konsumera mode på ett sätt som vi i Sverige vant oss vid sedan länge. Samtidigt stiger efterfrågan på just hållbara textilmaterial snabbt. Trycket från en ny generation konsumenter, hårdare lagstiftning och investerare som vill se hållbar förändring har nu börjat påverka modeföretagen på allvar, säger Patrik Lundström.

I dagsläget förlitar sig bolaget på befintlig infrastruktur för hantering av insamlad textil. Renewcell köper utslitna kläder och spill från produktion av sorterare som varje år hanterar miljontals ton textil. Bolaget tar hand om det som inte kan säljas second hand och som annars till slut skulle hamnat på deponi eller bränts upp. Renewcell har exempelvis skrivit kontrakt om inköp av 45.000 ton sorterat textilavfall per år som ska återvinnas i bolagets nya fabrik i Sundsvall.

Renewcell har tecknat avtal med kinesiska viskosfiberproducenten Tangshan Sanyou om att sälja material under fem års tid för totalt 220 miljoner US-dollar.

– Avtalet med Tangshan Sanyou är nyckeln till att stänga finansieringen av bygget av vår nya fabrik. Vi har med detta avtal alltså redan sålt två tredjedelar av kapaciteten i fem år från det att vår nya fabrik står klar, vilket lyfter av en stor del av risken i projektet, säger Patrik Lundström.

Precis som andra svenska dissolvingmassaproducenter som Domsjö och Södra exporterar Renewcell sin produkt, i det här fallet till Asien, Europa och Nordamerika.

– Det är därför en stor fördel för oss att ligga på Ortviken i nära anslutning till Tunadalshamnen och SCA Logistics, säger han.

Renewcell samarbetar även med aktörer som Wargön Innovation i Vargön och Sysav i Malmö.

– Det var tillsammans med Wargön Innovation som vi 2014 utvecklade vår första prototyp, ”Den gula klänningen”. Vi ser mycket positivt på framväxten av automatiserad textilsortering, likt det både Wargön Innovation och Sysav i Malmö arbetar med. Storskalig automatisk sortering kan leda till avsevärt sänkta kostnader för textilåtervinning, säger Patrik Lundström.