Rekordpris för strimlad Banksy

Konstverket, som delvis strimlades som ett "skämt" efter en auktion 2018, flög förbi den uppskattade priset på Sotheby's i London på torsdagen. Det är konstnärens dyraste verk som har sålts på auktion, någonsin. Det rapporterar Bloomberg.

Verket, som först hette Girl with Balloon, fick rubriker runt om i världen i oktober 2018 när det förstörde sig själv direkt efter att ha sålts på Sotheby's för cirka 1 miljon pund (1,2 miljoner dollar då).

Konstverket döptes därefter om till Love Is in the Bin och blev snabbt "ett kulturellt fenomen". Inför försäljningen marknadsförde Sotheby's arbetet för kunder runt om i världen och gick till och med så långt som att riva fanan utanför sitt huvudkontor som en hyllning.

Konstverket beräknades säljas för mellan 4 och 6 miljoner pund (5,5 miljoner dollar till 8,2 miljoner dollar). Under försäljningen började budgivningen på 2,5 miljoner pund och steg snabbt i steg om en halv miljon pund till 14 miljoner pund, när två telefonbud började buda. Med auktionshusavgifter uppgick totalen till 18,58 miljoner pund.

Banksy's tidigare rekord sattes i oktober 2019 med oljemålningen Devolved Parliament, som visar det brittiska underhuset befolkat av schimpanser. Den såldes för 12,2 miljoner dollar, också det på Sotheby's i London.