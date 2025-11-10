Vänsterpartiet kräver större budget – med stöd från näringslivet

Ida Gabrielsson beskriver det som Sveriges största ekonomiska misslyckande.

Fyra år utan tillväxt. Företag som inte kan expandera. Infrastruktur som förfaller medan statskassan är full.

”Vi har i Sverige haft alldeles för strama ramverk och inte gjort de här underhållen och investeringarna så att företag och sysselsättning kan komma till”, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson till Realtid TV.

LO och näringslivet kritiserar ”tvångströjan”

Det ovanliga är inte att Vänsterpartiet vill att staten ska spendera mer pengar. Det ovanliga är vem partiet hänvisar till som stöd.

”Det är egentligen samma uppfattning som både arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv och fackförbundet har haft”, säger Gabrielsson.

Hon pekar på hur både LO och Svenskt Näringsliv kritiserat vad hon kallar Sveriges ekonomiska ”tvångströja” – de strama budgetramarna som begränsar statens investeringar trots att Sverige har nästan lägst statsskuld i hela Europa.

Partiet har tidigare motsatt sig det nya balansmålet för statsfinanserna och hänvisar istället till ekonomer som Lars Calmfors som argument för att ramverken behöver vidgas.

