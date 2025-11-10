Realtid
Vänsterpartiet kräver större budget – med stöd från näringslivet

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Vänsterpartiet vill att staten investerar kraftigt i infrastruktur för att vända fyra års utebliven tillväxt. Det ovanliga är vilka partiet hänvisar till som allierade frågan.

Ida Gabrielsson beskriver det som Sveriges största ekonomiska misslyckande.

Fyra år utan tillväxt. Företag som inte kan expandera. Infrastruktur som förfaller medan statskassan är full.

”Vi har i Sverige haft alldeles för strama ramverk och inte gjort de här underhållen och investeringarna så att företag och sysselsättning kan komma till”, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson till Realtid TV.

LO och näringslivet kritiserar ”tvångströjan”

Det ovanliga är inte att Vänsterpartiet vill att staten ska spendera mer pengar. Det ovanliga är vem partiet hänvisar till som stöd.

”Det är egentligen samma uppfattning som både arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv och fackförbundet har haft”, säger Gabrielsson.

Hon pekar på hur både LO och Svenskt Näringsliv kritiserat vad hon kallar Sveriges ekonomiska ”tvångströja” – de strama budgetramarna som begränsar statens investeringar trots att Sverige har nästan lägst statsskuld i hela Europa.

Partiet har tidigare motsatt sig det nya balansmålet för statsfinanserna och hänvisar istället till ekonomer som Lars Calmfors som argument för att ramverken behöver vidgas.

Om intervjun

Realtid har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och gess tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026.

Liberalerna och Sverigedemokraterna har tidigare intervjuats. Framtida intervjuer med övriga partier publiceras löpande.

Vill stoppa EU:s elmarknad

Om Gabrielsson bara fick driva igenom en enda reform nästa mandatperiod blir svaret tekniskt: förändra de ekonomiska ramverken.

Men exemplen på vad pengarna ska användas till är mer konkreta. Elpriserna hamnar först på bordet.

”Det är meningen att industrier och andra ska kunna fungera med den typen av viktig infrastruktur”, säger hon om elnätet.

Vänsterpartiet vill inte acceptera EU:s elmarknad där el säljs till högst bjudande, vilket enligt partiet sätter priserna för både svenska hushåll och svensk industri. Lösningen kallar de ”Sverigepriser på el”.

Järnväg och pendlingsmöjligheter nämner Gabrielsson som andra områden där företagen väntar på statliga investeringar som inte kommer.

”Bättre laga taket på en gång”

Gabrielsson använder en bostadsmetafor för att förklara Vänsterpartiets syn på investeringar: det är bättre att åtgärda eftersatt underhåll direkt, istället för att skjuta upp det och därmed riskera att värdet minskar.

Poängen är att staten inte ska vidga budgetramen för att betala löpande räkningar, utan specifikt för investeringar i infrastruktur.

”Tillväxten bromsas ju in när sysselsättningen hålls tillbaka och företagen inte kan expandera. Då får vi sämre ekonomi och mindre pengar till välfärden”, resonerar Gabrielsson.

Störst förmögenhetsklyfta i Europa

När samtalet vänder till fördelningspolitik hänvisar Gabrielsson till en rapport från den europeiska storbanken UBS som visar att Sverige har störst förmögenhetsklyfta i Europa.

”Nu har vi ju ytterligare haft en period där man har lagt de största budgetsatsningarna till den som har högst inkomst: över 70 000 i månaden”, säger hon.

Istället vill Vänsterpartiet kompensera låg- och medelinkomsttagare för inflationens reallönesänkningar.

”Det är ett ganska klassiskt sätt att stimulera ekonomin egentligen: se till att pengar kommer till de som använder dem i högst utsträckning”, säger Gabrielsson.

Sträng som förebild

Bland partiets konkreta förslag finns också ett avskaffande av karensavdraget.

Gabrielsson beskriver det som orättvist eftersom tjänstemän kan jobba hemifrån vid sjukdom medan andra inte har den möjligheten.

I Vänsterpartiets budgetmotion för mandatperioden sammanfattas linjen: starka investeringar i näringsliv och industri kombinerat med satsningar på sjukvård och välfärd.

”Det hänger ihop”, avslutar Gabrielsson.

PolitikSvenskt NäringslivVänsterpartiet
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
