Guldpriset har på nytt klättrat till rekordnivåer, drivet av osäkerhet kring USA:s tullpolitik. Enligt Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, är det framför allt turbulensen kring planerade avgifter på schweiziska guldtackor som fått marknaden att rusa.
Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”
Mest läst i kategorin
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar
En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig. En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid. MG, Opel och Peugeot …
Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm
Börsen i Oslo har haft ett strålande år och lämnat Stockholmsbörsen långt bakom sig. Faktum är att den norska börsen inte bara slagit sina nordiska grannar under 2025, den har dessutom fördubblat sitt värde på fem år. Det här är en börs som domineras av kassaflödesstarka bolag och mindre räntekänsliga sektorer, säger Roger Berntsen, analytiker …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"
Många mediebolag brottas med en svag annonsmarknad. Trots detta var Q2 ett nytt kvartal med tillväxt för Relevance Communication. Relevance Communication Nordic (börskurs Relevance) kunde redovisa bibehållen tillväxt och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar under årets andra kvartal, även om ökningen var relativt liten. ”Det har varit mer utmanande än vi trott, med många medieinvesteringar …
Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det
Trots att kvinnor presterar bättre som investerare värderas deras bolag systematiskt lägre än mäns. Nu lanserar Feminvest en fond för att ändra spelreglerna. När Michaela Berglund, vd och grundare på Feminvest, deltog i en börsintroduktion 2021 som största kvinnliga ägare med 2,6 procent av aktierna, upptäckte hon ett mönster som förändrade hennes karriär. ”Enligt Allbrights …
Tullar införs ofta i politiska syften, men när det handlar om guld får vi en dubbeleffekt, säger Lundqvist till Dagens PS.
Osäkerhet som driver marknaden
Guld ses traditionellt som en trygg hamn i tider av oro. När nya tullar diskuteras skapar det en bredare osäkerhet som i sig tenderar att pressa upp priserna. Att just guldet var föremål för tullplaner förstärkte utvecklingen ytterligare.
När det överhuvudtaget pratas om tullar blir marknaden orolig, och då söker sig många till guld. När tullen dessutom handlar om guldet självt blir det som en dubbelsmocka som driver upp priset, förklarar Lundqvist.
Läs mer:
Kriminella gäng ställer om till guld. Realtid
Detta fick guldnoteringen att nå ännu en rekordnivå, bara en i raden av flera nya toppar under året.
Senaste nytt
Schweiz i skottlinjen
En av de största förlorarna på förslaget är Schweiz, som är en av världens främsta producenter av guldtackor för export till USA.
Det är inte ovanligt att guldet först skickas till Schweiz för att gjutas om till tackor och sedan skeppas vidare till den amerikanska marknaden, säger Lundqvist.
Läs mer:
Experten: Därför är guld fortsatt hett bland investerare. Dagens PS
När tidigare president Donald Trump öppnade för att inkludera guldtackor i tullpaketet talades det om en 40-procentig prisökning på schweiziskt guld. En sådan åtgärd hade både slagit hårt mot Schweiz exportindustri och gjort guldet betydligt dyrare för amerikanska investerare.
Det är negativt för Schweiz, men också för den amerikanska marknaden eftersom utbudet minskar och priset därmed stiger, säger Lundqvist.
Tullbeskedet ändrades – men priset på guldet består
Efter kraftiga reaktioner backade USA från planerna på att införa tullar på guldtackor. Men skadan var redan skedd. Osäkerheten kring vad som gäller framöver fortsätter att hålla priset på höga nivåer.
Även om det inte blir tullar nu har diskussionen i sig bidragit till att pressa upp priset. Investerare vill skydda sig och söker sig därför till guld.
Råd till investerare
För småsparare och investerare är frågan nu om det är rätt tid att köpa, sälja eller avvakta.
Det är väl det sistnämnda i så fall alltid. Just nu är guldkursen väldigt volatil, den rör sig mycket upp och ner, säger Lundqvist.
Han påpekar att guld fungerar bäst som en långsiktig, strategisk investering snarare än ett kortsiktigt spel.
På kort sikt kan priset vara svårförutsägbart, men på längre sikt har guld visat sig vara en stabil värdebevarare. Viktigast är att veta varför man vill äga guld och hur länge, säger han.
Läs även:
Ökat intresse för guld – så sparar du enklast. E55
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.