Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Guldpriset har på nytt klättrat till rekordnivåer, drivet av osäkerhet kring USA:s tullpolitik. Enligt Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, är det framför allt turbulensen kring planerade avgifter på schweiziska guldtackor som fått marknaden att rusa.

Tullar införs ofta i politiska syften, men när det handlar om guld får vi en dubbeleffekt, säger Lundqvist till Dagens PS.

Osäkerhet som driver marknaden

Guld ses traditionellt som en trygg hamn i tider av oro. När nya tullar diskuteras skapar det en bredare osäkerhet som i sig tenderar att pressa upp priserna. Att just guldet var föremål för tullplaner förstärkte utvecklingen ytterligare.

När det överhuvudtaget pratas om tullar blir marknaden orolig, och då söker sig många till guld. När tullen dessutom handlar om guldet självt blir det som en dubbelsmocka som driver upp priset, förklarar Lundqvist.

Läs mer:
Kriminella gäng ställer om till guld. Realtid

Detta fick guldnoteringen att nå ännu en rekordnivå, bara en i raden av flera nya toppar under året.

Schweiz i skottlinjen

En av de största förlorarna på förslaget är Schweiz, som är en av världens främsta producenter av guldtackor för export till USA.

ANNONS

Det är inte ovanligt att guldet först skickas till Schweiz för att gjutas om till tackor och sedan skeppas vidare till den amerikanska marknaden, säger Lundqvist.

Läs mer:
Experten: Därför är guld fortsatt hett bland investerare. Dagens PS

När tidigare president Donald Trump öppnade för att inkludera guldtackor i tullpaketet talades det om en 40-procentig prisökning på schweiziskt guld. En sådan åtgärd hade både slagit hårt mot Schweiz exportindustri och gjort guldet betydligt dyrare för amerikanska investerare.

Det är negativt för Schweiz, men också för den amerikanska marknaden eftersom utbudet minskar och priset därmed stiger, säger Lundqvist.

Tullbeskedet ändrades – men priset på guldet består

Efter kraftiga reaktioner backade USA från planerna på att införa tullar på guldtackor. Men skadan var redan skedd. Osäkerheten kring vad som gäller framöver fortsätter att hålla priset på höga nivåer.

Även om det inte blir tullar nu har diskussionen i sig bidragit till att pressa upp priset. Investerare vill skydda sig och söker sig därför till guld.

Råd till investerare

För småsparare och investerare är frågan nu om det är rätt tid att köpa, sälja eller avvakta.

Det är väl det sistnämnda i så fall alltid. Just nu är guldkursen väldigt volatil, den rör sig mycket upp och ner, säger Lundqvist.

Han påpekar att guld fungerar bäst som en långsiktig, strategisk investering snarare än ett kortsiktigt spel.

På kort sikt kan priset vara svårförutsägbart, men på längre sikt har guld visat sig vara en stabil värdebevarare. Viktigast är att veta varför man vill äga guld och hur länge, säger han.

Läs även:
Ökat intresse för guld – så sparar du enklast. E55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpGuldInvesteratullar
