Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”

Schweiz i skottlinjen

En av de största förlorarna på förslaget är Schweiz, som är en av världens främsta producenter av guldtackor för export till USA.

ANNONS

Det är inte ovanligt att guldet först skickas till Schweiz för att gjutas om till tackor och sedan skeppas vidare till den amerikanska marknaden, säger Lundqvist.

Läs mer:

Experten: Därför är guld fortsatt hett bland investerare. Dagens PS

När tidigare president Donald Trump öppnade för att inkludera guldtackor i tullpaketet talades det om en 40-procentig prisökning på schweiziskt guld. En sådan åtgärd hade både slagit hårt mot Schweiz exportindustri och gjort guldet betydligt dyrare för amerikanska investerare.

Det är negativt för Schweiz, men också för den amerikanska marknaden eftersom utbudet minskar och priset därmed stiger, säger Lundqvist.

Tullbeskedet ändrades – men priset på guldet består

Efter kraftiga reaktioner backade USA från planerna på att införa tullar på guldtackor. Men skadan var redan skedd. Osäkerheten kring vad som gäller framöver fortsätter att hålla priset på höga nivåer.

Även om det inte blir tullar nu har diskussionen i sig bidragit till att pressa upp priset. Investerare vill skydda sig och söker sig därför till guld.

Råd till investerare

ANNONS

För småsparare och investerare är frågan nu om det är rätt tid att köpa, sälja eller avvakta.

Det är väl det sistnämnda i så fall alltid. Just nu är guldkursen väldigt volatil, den rör sig mycket upp och ner, säger Lundqvist.

Han påpekar att guld fungerar bäst som en långsiktig, strategisk investering snarare än ett kortsiktigt spel.

På kort sikt kan priset vara svårförutsägbart, men på längre sikt har guld visat sig vara en stabil värdebevarare. Viktigast är att veta varför man vill äga guld och hur länge, säger han.

Läs även:

Ökat intresse för guld – så sparar du enklast. E55