Efter rusningen – Europas försvarsbolag kan slå i väggen

Europeiska försvarsbolag har haft ett exceptionellt år.

Företag som Rheinmetall, BAE Systems, Thales och Leonardo, för att inte tala om svenska Saab (börskurs Saab), har sett sina värderingar stiga kraftigt i takt med att kontinentens regeringar skruvar upp sina militära ambitioner.

Tysklands Rheinmetall har mer än tredubblat sitt marknadsvärde sedan årsskiftet och närmar sig nu amerikanska Lockheed Martin i storlek. Men industrin präglas ändå av osäkerhet, skriver tidskriften The Economist.

Nato spenderar mer

Bakgrunden till utvecklingen är en dramatisk omsvängning i Europas säkerhetspolitik.

Kriget i Ukraina och Donald Trumps återkomst till Vita huset har fått europeiska ledare att inse behovet av att minska beroendet av amerikanskt skydd.

JAS 39 Gripen är Saabs stridsplan som det har blivit en ökad efterfrågan på. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT).

Samlade försvarsutgifter i Europa väntas i år uppgå till omkring 180 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som 2021.

ANNONS

Nato har dessutom enats om att höja målet för försvarsutgifter från 2 till 3,5 procent av BNP inom tio år, med ytterligare satsningar på infrastruktur.