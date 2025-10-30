Realtid
Samhälle

Efter rusningen – Europas försvarsbolag kan slå i väggen

rheinmetall
Armin Papperger är vd på den tyska vapentillverkaren Rheinmetall. Frågan är dock om den europeiska försvarsindustrin har vad som krävs. (Foto: Martin Meissner/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Det är full fart på Europas försvarsindustri när allt fler länder rustar upp. Ändå tvivlar en del bedömare på att det finns rätt förutsättningar på kontinenten.

Europeiska försvarsbolag har haft ett exceptionellt år.

Företag som Rheinmetall, BAE Systems, Thales och Leonardo, för att inte tala om svenska Saab (börskurs Saab), har sett sina värderingar stiga kraftigt i takt med att kontinentens regeringar skruvar upp sina militära ambitioner.

Tysklands Rheinmetall har mer än tredubblat sitt marknadsvärde sedan årsskiftet och närmar sig nu amerikanska Lockheed Martin i storlek. Men industrin präglas ändå av osäkerhet, skriver tidskriften The Economist.

Nato spenderar mer

Bakgrunden till utvecklingen är en dramatisk omsvängning i Europas säkerhetspolitik.

Kriget i Ukraina och Donald Trumps återkomst till Vita huset har fått europeiska ledare att inse behovet av att minska beroendet av amerikanskt skydd.

JAS 39 Gripen är Saabs stridsplan som det har blivit en ökad efterfrågan på. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT).

Samlade försvarsutgifter i Europa väntas i år uppgå till omkring 180 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som 2021.

Nato har dessutom enats om att höja målet för försvarsutgifter från 2 till 3,5 procent av BNP inom tio år, med ytterligare satsningar på infrastruktur.

Lång väg kvar

Ambitionen är att återuppbygga en försvarsindustri som under lång tid präglats av underinvesteringar.

Enligt EU-kommissionen saknar europeiska bolag förmåga att producera avancerade system i den omfattning som krävs, vilket gör kontinenten sårbar vid en eventuell konflikt där USA prioriterar sina egna behov.

Men vägen mot en starkare försvarssektor är lång. Branschens största hinder är splittring, byråkratiska upphandlingsprocesser och brist på nya innovativa aktörer, enligt The Economist.

Oenighet mellan EU-länder

Europeiska företag är betydligt mindre än sina amerikanska motsvarigheter – Rheinmetall omsatte förra året bara en sjättedel av Lockheed Martins nivå – och investeringarna i forskning och utveckling är marginella i jämförelse.

Försök till sammanslagningar och gemensamma projekt pågår, men nationella intressen bromsar utvecklingen.

Även stora samarbeten, som framtidens europeiska stridsflyg, plågas av oenighet mellan medlemsländer, som Defense News har skrivit om.

Saknas kapital

Samtidigt förändrar teknologin snabbt krigföringen. Drönare, satelliter och autonoma system har blivit avgörande, men Europa saknar motsvarigheter till amerikanska uppstickare som Anduril och SpaceX.

Några europeiska drönarbolag, som Helsing, Quantum Systems och Tekever, har nått miljardvärderingar, men kapital för att växa vidare är fortfarande begränsat, påpekar bedömare.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

