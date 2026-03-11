Förslaget: "OS i dumhet istället för de här krigen"

Dagens nyhetsrapportering liknar alltmer en dramatisk film, men bakom bilderna ligger ett djupt mänskligt misslyckande. Stefan Engeseth menar att vi måste våga se på konflikterna som en spegelbild av oss själva.

”Frågan vi bör ställa oss är om vi ser en smart eller en dum djurart i den spegeln. Det mest fruktansvärda är inte bara krigen i sig, utan att vi aldrig tycks lära oss”, säger Stefan Engeseth.

Den ekonomiska och planetära kostnaden

Argumentet att krig skulle vara en naturlig del av evolutionen, likt en skogsbrand som rensar ut det gamla, ger Engeseth inte mycket för. Han betonar att den ”skogen” är alldeles för dyr att bränna ner. I ett modernt krig med dagens vapenarsenal finns det, enligt honom, inga verkliga vinnare på sikt.

”På kort sikt är vapenindustrin vinnaren, men varken mänskligheten eller planeten vinner. Om vi istället investerade de tusentals miljarder som läggs på vapen i att balansera planeten, då skulle vi alla bli vinnare.”

OS i dumhet som alternativ

Som alternativ till väpnad konflikt föreslår Engeseth ett radikalt skifte i hur vi kanaliserar våra resurser och vår aggression. Historiskt sett startades idrottstävlingar för att soldater skulle träna istället för att slåss, en logik som borde appliceras idag.

”Vi skulle kunna ha ett OS i dumhet istället för de här krigen. Vi borde föra krig mot fattigdom, cancer, alzheimers och parkinson istället för mot varandra.”

AI som den logiska räddningen

I diskussionen om modern krigföring blir artificiell intelligens en central faktor. Engeseth ser AI som en potentiell motvikt till mänsklighetens känslostyrda beslutsfattande. Där människan styrs av historik, maktspel och känslor, styrs AI av logisk kod.

”Jag tror inte vi hade hamnat här om AI styrde världen. Vi är på nivå 1,0 medan AI är på 1000,0. Människan är mycket farligare än AI eftersom AI är betydligt lättare att uppgradera än vad vi människor är”, avslutar Engeseth.

Framtiden hänger nu på om mänskligheten kan uppgradera sitt eget kollektiva beslutsfattande innan de ekonomiska och mänskliga kostnaderna blir oåterkalleliga.