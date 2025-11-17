En trasig tvättmaskin eller oväntad elräkning kan rubba ekonomin för miljoner svenskar. Northmill Banks handbok i finansiell krisberedskap vill ändra på detta.
Northmill: Stärk din privatekonomi inför kriser
Ungefär hälften av alla svenskar har mindre än 10 000 kronor i buffert, enligt siffror som Finansinspektionen presenterade tidigare i år.
Denna ekonomiska varningssignal fick Northmill Bank att agera – och ta fram en handbok i finansiell krisberedskap.
”Det finns väldigt många guider och handböcker kopplat till beredskap när det gäller el, vatten och mat – men ingen uttömmande guide eller handbok när det kommer till just finansiell beredskap”, säger Northmills vd Julia Chatterjee.
Från krig till skilsmässa
Boken riktar sig till alla svenska hushåll, oavsett ålder eller ekonomisk situation. Den belyser finansiella risker genom olika faser i livet – från ungdomsåren till pensionen.
Krisbegreppet sträcker sig från omfattande samhällskriser som krig, naturkatastrofer eller finansiella krascher, ned till personliga händelser med stora ekonomiska konsekvenser.
”Även lite mindre kriser som är personliga livskriser, så som att man blir av med sitt jobb eller genomgå en skilsmässa – där det kan få rätt stora ekonomiska konsekvenser för dig som privatperson”, förklarar Chatterjee.
Initiativet grundar sig i vad banken själv ser i sin dagliga verksamhet.
”Vi möter ju kunder varje dag och många av dem är ju väldigt nyfikna och vill veta mer om sin privatekonomi och andra är oroliga”, säger Chatterjee.
Bryt tystnaden
Den som söker praktiska lösningar får tre tydliga råd med sig från boken.
Det första handlar om att bryta tystnaden.
Precis som man pratar om problem på jobbet eller i relationer bör man också dela ekonomiska bekymmer med vänner eller anhöriga.
Det minskar stressen och kan ge värdefulla tips från personer som genomgått liknande situationer.
Stresstesta din ekonomi
Bokens andra verktyg är en ekonomisk karta där hushåll kartlägger intäkter, utgifter, tillgångar och skulder.
Med den kan man stresstesta sin ekonomi och se konsekvenserna om en av två inkomster skulle försvinna.
”Hur påverkar det din ekonomi och vad kan man göra då på kostnads- och skuldsidan?” säger Chatterjee.
Ha kontanter
Det tredje rådet riktar sig mot större samhällskriser. Då rekommenderas två bankkonton med kort från olika kortnätverk.
Skulle hela det digitala betalsystemet kollapsa finns bara en lösning kvar.
”Då är det faktiskt viktigt att också ha kontanter”, säger Chatterjee.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
