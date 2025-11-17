Northmill: Stärk din privatekonomi inför kriser

Ungefär hälften av alla svenskar har mindre än 10 000 kronor i buffert, enligt siffror som Finansinspektionen presenterade tidigare i år.

Denna ekonomiska varningssignal fick Northmill Bank att agera – och ta fram en handbok i finansiell krisberedskap.

”Det finns väldigt många guider och handböcker kopplat till beredskap när det gäller el, vatten och mat – men ingen uttömmande guide eller handbok när det kommer till just finansiell beredskap”, säger Northmills vd Julia Chatterjee.

Från krig till skilsmässa

Boken riktar sig till alla svenska hushåll, oavsett ålder eller ekonomisk situation. Den belyser finansiella risker genom olika faser i livet – från ungdomsåren till pensionen.

Krisbegreppet sträcker sig från omfattande samhällskriser som krig, naturkatastrofer eller finansiella krascher, ned till personliga händelser med stora ekonomiska konsekvenser.

”Även lite mindre kriser som är personliga livskriser, så som att man blir av med sitt jobb eller genomgå en skilsmässa – där det kan få rätt stora ekonomiska konsekvenser för dig som privatperson”, förklarar Chatterjee.

Initiativet grundar sig i vad banken själv ser i sin dagliga verksamhet.

ANNONS

”Vi möter ju kunder varje dag och många av dem är ju väldigt nyfikna och vill veta mer om sin privatekonomi och andra är oroliga”, säger Chatterjee.