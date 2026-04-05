Näringslivsfilosofen: Företag tar bort det kunderna faktiskt vill ha

Näringslivsfilosofen Stefan Engeseth menar att digitaliseringen har gett bolag verktyg för att ”jaga ner” sina kunder, vilket i längden leder till en form av självdestruktiv kannibalisering.

Många tjänster upplevs idag som både sämre och dyrare. Enligt Engeseth beror detta på att företag slutar se lojalitet som en dialog och istället betraktar det som ett statiskt abonnemang. Genom att fokusera för hårt på att kommersialisera varje interaktion riskerar man att urholka det grundläggande förtroendet.

”Man kan säga att det är dumt att äta den hand som föder en, men det är precis vad de gör”, konstaterar Engeseth.

Företag som är varnande exempel

Ett konkret exempel på denna utveckling är techjätten Amazon. Trots en extremt effektiv kunddialog har plattformen blivit så fylld av reklamplatser att det numera är svårt för användaren att hitta det den faktiskt söker.

”Först gör man kunden beroende, sedan tar man bort det kunden faktiskt vill ha. Det är inte bra för det långsiktiga värdet”, säger Engeseth.

Fakta: Vad är ”enshittification”?

Begreppet beskriver den process där framgångsrika digitala plattformar gradvis försämras för sina användare. Processen sker vanligtvis i tre steg: