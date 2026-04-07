Madrassmiljarderna: ”En propp i det finansiella systemet”

Ett europeiskt ISK på agendan

Frågan om hur det europeiska kapitalet ska frigöras har nått högsta politiska nivå. EU-kommissionen har vid flera tillfällen studerat den svenska modellen för att hitta vägar att aktivera hushållens sparande.

”Det har till och med varit kommissionärer här på studiebesök och sagt att vi behöver europeiska ISK-konton”, säger David Ingnäs.

En propp i det finansiella systemet

Att pengarna ligger kvar på traditionella bankkonton är problematiskt ur två perspektiv. För den enskilde spararen innebär det en hög alternativkostnad då inflationen gradvis urholkar köpkraften. För samhället innebär det att kapital som kunnat finansiera bolagens investeringar och tillväxt uteblir.

”Det är en propp i det finansiella europeiska systemet. Pengarna kommer inte ut och gör nytta i börsbolagen där de kan bidra till investeringar, utan de ligger där i madrassen till ingen nytta för någon”, säger Ingnäs.

Framtiden för europeiska investeringar

Det passiva sparandet ses nu som en av de främsta anledningarna till att Europa halkar efter USA när det gäller investeringstakt.

Genom att bygga förtroende för börsen över tid och införa tekniska lösningar likt de svenska hoppas nu beslutsfattare kunna lösa upp proppen och ge den europeiska marknaden den skjuts som krävs för att möta den globala konkurrensen.

