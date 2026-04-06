Sven Hagströmer: ”Att vara miljardär är ingen egenskap”

Sven Hagströmer värjer sig mot bilden av miljardären som en särskild kategori människor. För honom är förmögenheten endast ett kvitto på att man har skapat något som marknaden efterfrågar.

”Det är ingen egenskap att vara miljardär, utan det beror på att du har levererat någonting som kunderna gillar. Lönsamhet kommer av sig självt om du sköter de sakerna”, säger Hagströmer.

Calmfors: ”Vi kan inte bygga en strategi på att USA blir normalt”

Han pekar på Avanza, som vunnit utmärkelser som Sveriges bästa sparplattform 16 år i rad, som ett exempel på när effektivitet och kundnytta skapar reella värden för en stor del av befolkningen.

Ambition istället för skuld

I debatten om de rikas moraliska ansvar betonar Hagströmer att han drivs av en ”moralisk ambition” snarare än en skyldighet född ur skuld. Han lyfter fram sitt engagemang i projekt som Järvaveckan och Berättarministeriet som exempel på hur entreprenörer kliver in där samhället brister.

”En entreprenör är lite grann av en världsförbättrare. Det gäller inte bara i näringslivet utan även i kulturen och politiken. Jag gör dessa saker för att samhället inte fungerar där, annars skulle vi kunna lägga ner dem.”