LO: ”Det är dags att Sveriges arbetare får ett bättre liv”

I decennier var LO-ordföranden några av Sveriges mest välkända ansikten, med stridbara ledare som Stig Malm i spetsen.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
I decennier var LO-ordföranden några av Sveriges mest välkända ansikten, med stridbara ledare som Stig Malm i spetsen.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Idag kämpar organisationen med vikande medlemssiffror och en lägre medial profil. I ett exklusivt avsnitt av Ekdals perspektiv möter vi Johan Lindholm, mannen som nu ska göra LO till en maktfaktor att räkna med igen.
Se förra avsnittet av Ekdals perspektiv:
Calmfors: Politikerna vet vad som borde göras – men gör det inte
LO har tappat nästan 40 procent av sina medlemmar på 40 år. Lindholm erkänner att det fackliga fotarbetet har kommit på kant och att facket måste bli mer synligt på arbetsplatserna för att bygga förtroendekapital.
”Medlemmen själv måste känna sig som en del av facket. Vi har påbörjat den resan nu”, säger Lindholm. Han menar att potentialen att hämta hem de som står utanför är stor, men att det kräver tydlig politisk leverans.
En av de största konfliktlinjerna är den växande klyftan mellan arbetare och näringslivstoppar. Sedan 1980 har skillnaden mellan en industriarbetarlön och en topp-vd:s lön gått från nio gånger till hela 77 gånger pengarna.
”Det är galenskap. Det är åt helvete rent ut sagt”, konstaterar Lindholm. Han möter ofta en stor besvikelse ute i landet över att samhället dras isär och att de som redan har mycket får det allt bättre, medan arbetarna lämnas efter.
Inför den stundande avtalsrörelsen och valet har LO pekat ut tre områden där man kräver förändring:
LO brottas även med att medlemskåren är politiskt splittrad, där många manliga medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna. Ett parti Lindholm beskriver som ”arbetarfientligt”. Trots detta betonar han att LO inte är ett politiskt parti.
”Det handlar inte om att jag talar om för folk vad de ska rösta på, utan om att driva frågor som gör skillnad i plånboken och för tryggheten”, säger han. Lindholm undviker dock att svara på frågor om framtida regeringsbildningar och fokuserar istället på att sätta press på alla partier i sakfrågorna.
Trots motstånd från näringslivet, som menar att reformer som arbetstidsförkortning är för dyra, är Lindholm fast besluten att nå resultat. Strategin är att fokusera på ett fåtal frågor i taget och faktiskt få dem i mål.
”Det är dags nu att Sveriges arbetare får ett bättre liv. På jobbet, men också efter jobb”, avslutar Johan Lindholm innan han beger sig vidare för medlemsmöten i Trollhättan.
EKDALS PERSPEKTIV SPONSRAS AV