LO: ”Det är dags att Sveriges arbetare får ett bättre liv”

”Galenskap” att vd-lönerna drar iväg

En av de största konfliktlinjerna är den växande klyftan mellan arbetare och näringslivstoppar. Sedan 1980 har skillnaden mellan en industriarbetarlön och en topp-vd:s lön gått från nio gånger till hela 77 gånger pengarna.

”Det är galenskap. Det är åt helvete rent ut sagt”, konstaterar Lindholm. Han möter ofta en stor besvikelse ute i landet över att samhället dras isär och att de som redan har mycket får det allt bättre, medan arbetarna lämnas efter.

Tre prioriterade stridsfrågor

Inför den stundande avtalsrörelsen och valet har LO pekat ut tre områden där man kräver förändring:

Karensavdraget: Lindholm kallar det en "direkt orättvisa" att tjänstemän kan jobba hemma vid sjukdom medan arbetare förlorar tusentals kronor.



Pensionssystemet: Det nuvarande systemet levererar inte trygghet och oron för att bli fattigpensionär är utbredd.



Det nuvarande systemet levererar inte trygghet och oron för att bli fattigpensionär är utbredd. Arbetstidsförkortning: Frågan om sänkt arbetstid är åter på bordet för att ge arbetare bättre livskvalitet och möjlighet till återhämtning.

Politisk balansgång

LO brottas även med att medlemskåren är politiskt splittrad, där många manliga medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna. Ett parti Lindholm beskriver som ”arbetarfientligt”. Trots detta betonar han att LO inte är ett politiskt parti.

”Det handlar inte om att jag talar om för folk vad de ska rösta på, utan om att driva frågor som gör skillnad i plånboken och för tryggheten”, säger han. Lindholm undviker dock att svara på frågor om framtida regeringsbildningar och fokuserar istället på att sätta press på alla partier i sakfrågorna.

Framtidsplanen: Städa av frågorna

Trots motstånd från näringslivet, som menar att reformer som arbetstidsförkortning är för dyra, är Lindholm fast besluten att nå resultat. Strategin är att fokusera på ett fåtal frågor i taget och faktiskt få dem i mål.

”Det är dags nu att Sveriges arbetare får ett bättre liv. På jobbet, men också efter jobb”, avslutar Johan Lindholm innan han beger sig vidare för medlemsmöten i Trollhättan.

