Drönare och sensorer driver ny investeringsboom i Europa

Det är i den utvecklingen som Front Ventures positionerar sig. Investeringsbolaget fokuserar på tidiga tillväxtbolag inom försvarsteknik i Sverige och Ukraina.

– Man kan egentligen dela upp försvarsindustrin i två delar. Den klassiska tillverkande industrin och den nya del som växer snabbast – mjukvara, komponenter och system kopplade till drönarteknik, säger vd Jonas Malmgren.

Ny marknad växer fram

Under lång tid har försvarssektorn dominerats av stora industribolag med fokus på stridsfordon, artilleri, flygplan och andra tunga system. Men de senaste årens utveckling har förändrat spelplanen.

I takt med att konflikterna förändras ökar behovet av snabbare, billigare och mer flexibla lösningar. Det gäller inte minst drönarsystem och tekniken runt omkring dem.

– Det nya slagfältet utvecklas i Ukraina. Därför tittar vi på bolag inom drönarsidan, sensorer och komponenter som behövs runt omkring systemen, förklarar Malmgren.

Hög efterfrågan på kapital

Trots ökat intresse menar Malmgren att marknaden fortfarande är underfinansierad.

– Efterfrågan är större än mängden kapital som finns tillgängligt. Därför ser vi mer samverkan än konkurrens mellan investerare.

För att kunna ta tillvara på fler möjligheter genomför bolaget nu en företrädesemission.

Från tung industri till snabb innovation

Enligt Malmgren visar utvecklingen tydligt att äldre vapensystem inte längre kan användas på samma sätt som tidigare.

– Stridsvagnar och pansarfordon kommer fortsatt ha en roll, men inte som det primära vapensystemet. Man måste bygga ett annat försvarsekosystem där drönare blir centrala, både offensivt och defensivt.

Det innebär samtidigt att kapital söker sig mot nya teknikområden där innovationstakten är betydligt högre än i traditionell försvarsindustri.

Här finns möjligheterna 2026

Front Ventures fokuserar på bolag i Sverige och Ukraina som utvecklar ny teknik i tidig fas eller befinner sig i uppskalning.

Tre områden sticker enligt bolaget ut just nu:

Sensorer och radarsystem

Europeisk komponenttillverkning

Lösningar kopplade till drönarsystem

– Vi behöver bygga upp europeisk kapacitet och minska beroendet av kinesiska komponenter, säger Malmgren.

Mer än bara kapital

Bolaget beskriver sig som en aktiv investerare snarare än en passiv finansiär. Förutom kapital vill man bidra med nätverk, affärsutveckling och hjälp in i relevanta upphandlingar.

– Vi hjälper bolagen med produktutveckling, kommersiella kontakter och tillgång till strukturer som mindre bolag annars har svårt att nå.

Snabbfotad sektor framåt

Hur marknaden ser ut om fem år är svårt att säga, men enligt Malmgren är riktningen tydlig.

– Man får inte låsa fast budgetar i gamla system för länge. Då riskerar man att sitta fast i gammal teknik. Det viktigaste framåt blir att vara snabbfotad.