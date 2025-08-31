Räntan är tillbaka på normala nivåer. Ändå vill hushållen inte konsumera, börsen vacklar – och tillväxten bromsar in. Vad säger det om svensk ekonomi 2025?
Har svenskarna blivit beroende av låga räntor?
Sveriges ekonomiska paradox fördjupas. Det år som skulle markera vändpunkten för svensk tillväxt – 2025 – ser istället ut att bli ytterligare ett år av svag utveckling.
Detta enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport, som visar att tillväxten blir lägre än 2024 trots att räntorna fallit till nivåer som Riksbanken betraktar som normala.
”Då är frågan hur låg ränta behöver för att fungera som land. Hur lånesjuka har vi blivit?” undrar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i senaste Börsbarometern.
Räntan biter inte längre
Frågan träffar en känslig punkt i svensk ekonomisk politik.
Under mer än ett decennium har låga räntor varit det främsta verktyget för att stimulera ekonomin.
Men när styrräntan nu sjunkit till två procent – en nivå som historiskt räknats som normal – verkar effekten utebli.
Hushållen håller igen
Paradoxen blir än mer påtaglig när man betraktar hushållens sparande.
”Folk lägger pengar på hög och man hamstrar inför framtiden”, konstaterar Lundkvist.
Återhållsamheten kvarstår trots att de flesta ekonomer förväntat sig att lägre räntor skulle sätta fart på både konsumtion och bostadsmarknad.
”Jag tror att det är räntan, eller rädslan för att inflationen kommer tillbaka som gör att man inte vågar satsa – samt den totala osäkerheten i hela världen som gör att man fortfarande håller så hårt i plånboken”, resonerar Dagens PS börsreporter David Ingnäs.
Sverige reagerar annorlunda
Kontrasten till Sveriges grannländer är påfallande. Där har konsumtionen återhämtat sig betydligt snabbare när räntorna sjunkit.
”Varför är svenskarna så oroliga och återhållsamma?” frågar sig Lundkvist.
En möjlig förklaring är Sveriges särskilda känslighet för omvärldshändelser.
När geopolitiska spänningar tilltar tenderar internationella investerare att fly från svenska tillgångar till säkra hamnar som dollar och guld.
Det skapar en nedåtgående spiral där osäkerhet föder mer osäkerhet.
Omvärldskänslighet fördjupar problemen
Sveriges ekonomi har historiskt varit särskilt känslig för global turbulens – ett mönster som håller i sig.
När konflikten blossat upp mellan Iran och Israel drabbas svenska marknaden oproportionerligt hårt.
”Vi har också sett att Sverige har gått tillbaka lite i gamla hjulspår där marknaden dissar Sverige extra hårt när det stökar i omvärlden. Investerare rör sig tillbaka till dollarn och guld och andra investeringar medan svenska börsen mattas av, kronan tappar intresse och riskaptiten går ner”, säger Lundkvist.
Detta skapar en ond cirkel. Omvärldsoron gör svenska konsumenter ännu mer försiktiga, vilket förstärker den ekonomiska nedgången och bekräftar investerarnas farhågor om svensk ekonomi.
Rapportperioden blir avgörande
Den kommande rapportperioden kan ge viktiga ledtrådar om hur företagen påverkas av det låga konsumentförtroendet.
”Kanske kan vi då äntligen få lite mer fokus på hur bolagen på börsen faktiskt presterar och inte prata lika mycket makro”, säger Ingnäs.
”Framför allt orderingångarna kommer det bli väldigt spännande att titta på för industrin”, tillägger Lundkvist.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
