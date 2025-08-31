Har svenskarna blivit beroende av låga räntor?

Sveriges ekonomiska paradox fördjupas. Det år som skulle markera vändpunkten för svensk tillväxt – 2025 – ser istället ut att bli ytterligare ett år av svag utveckling.

Detta enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport, som visar att tillväxten blir lägre än 2024 trots att räntorna fallit till nivåer som Riksbanken betraktar som normala.

Missa inte: Palmes arv urvattnat – nu krävs nystart för Almedalen. Realtid TV

”Då är frågan hur låg ränta behöver för att fungera som land. Hur lånesjuka har vi blivit?” undrar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i senaste Börsbarometern.

Räntan biter inte längre

Frågan träffar en känslig punkt i svensk ekonomisk politik.

Under mer än ett decennium har låga räntor varit det främsta verktyget för att stimulera ekonomin.

Men när styrräntan nu sjunkit till två procent – en nivå som historiskt räknats som normal – verkar effekten utebli.