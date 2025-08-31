Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Har svenskarna blivit beroende av låga räntor?

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Räntan är tillbaka på normala nivåer. Ändå vill hushållen inte konsumera, börsen vacklar – och tillväxten bromsar in. Vad säger det om svensk ekonomi 2025?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oljepriset och dess påverkan. Intervju av Emma Fällman
Spela klippet
Realtid TV

Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?

26 aug. 2025
Det väntar en stökig börshöst
Spela klippet
Realtid TV

Så håller du huvudet kallt inför en stökig börshöst

24 aug. 2025
Polestar gör bra bilar men har extrema utmaningar
Spela klippet
Realtid TV

Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan

21 aug. 2025
Det är en stor obalans i den gemensamma elmarknaden vilket riskerar kraftigt höjda elpriser.
Spela klippet
Realtid TV

Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter

20 aug. 2025
Guldet ökar i pris på grund av tullarna
Spela klippet
Realtid TV

Tullbråket driver guldet till nya rekord – ”extrem osäkerhet”

18 aug. 2025

Sveriges ekonomiska paradox fördjupas. Det år som skulle markera vändpunkten för svensk tillväxt – 2025 – ser istället ut att bli ytterligare ett år av svag utveckling.

Detta enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport, som visar att tillväxten blir lägre än 2024 trots att räntorna fallit till nivåer som Riksbanken betraktar som normala.

Missa inte: Palmes arv urvattnat – nu krävs nystart för Almedalen. Realtid TV

”Då är frågan hur låg ränta behöver för att fungera som land. Hur lånesjuka har vi blivit?” undrar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i senaste Börsbarometern.

Räntan biter inte längre

Frågan träffar en känslig punkt i svensk ekonomisk politik.

Under mer än ett decennium har låga räntor varit det främsta verktyget för att stimulera ekonomin.

Men när styrräntan nu sjunkit till två procent – en nivå som historiskt räknats som normal – verkar effekten utebli.

ANNONS

Blåste Göran Persson svenskarna på 258 miljarder i pension?

På 20 år har den allmänna pensionens andel av slutlönen minskat till under 50 procent i snitt.
ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Hushållen håller igen

Paradoxen blir än mer påtaglig när man betraktar hushållens sparande.

”Folk lägger pengar på hög och man hamstrar inför framtiden”, konstaterar Lundkvist.

Läs även: Tillväxten lämnar väst – och den kommer inte tillbaka. Dagens PS

Återhållsamheten kvarstår trots att de flesta ekonomer förväntat sig att lägre räntor skulle sätta fart på både konsumtion och bostadsmarknad.

”Jag tror att det är räntan, eller rädslan för att inflationen kommer tillbaka som gör att man inte vågar satsa – samt den totala osäkerheten i hela världen som gör att man fortfarande håller så hårt i plånboken”, resonerar Dagens PS börsreporter David Ingnäs.

Sverige reagerar annorlunda

ANNONS

Kontrasten till Sveriges grannländer är påfallande. Där har konsumtionen återhämtat sig betydligt snabbare när räntorna sjunkit.

”Varför är svenskarna så oroliga och återhållsamma?” frågar sig Lundkvist.

Amerikaner handlar mindre – största tappet på fyra månader

Tullarna märks av – men främst genom den psykologiska aspekten.

En möjlig förklaring är Sveriges särskilda känslighet för omvärldshändelser.

När geopolitiska spänningar tilltar tenderar internationella investerare att fly från svenska tillgångar till säkra hamnar som dollar och guld.

Det skapar en nedåtgående spiral där osäkerhet föder mer osäkerhet.

Omvärldskänslighet fördjupar problemen

Sveriges ekonomi har historiskt varit särskilt känslig för global turbulens – ett mönster som håller i sig.

ANNONS

När konflikten blossat upp mellan Iran och Israel drabbas svenska marknaden oproportionerligt hårt.

Missa inte: Tullen om föremålen som väller in: ”Väldigt farliga direkt”. News55

”Vi har också sett att Sverige har gått tillbaka lite i gamla hjulspår där marknaden dissar Sverige extra hårt när det stökar i omvärlden. Investerare rör sig tillbaka till dollarn och guld och andra investeringar medan svenska börsen mattas av, kronan tappar intresse och riskaptiten går ner”, säger Lundkvist.

Detta skapar en ond cirkel. Omvärldsoron gör svenska konsumenter ännu mer försiktiga, vilket förstärker den ekonomiska nedgången och bekräftar investerarnas farhågor om svensk ekonomi.

Här står konkurserna som spön i backen

Totalt sett minskar antalet konkurser i landet med 2 procent i maj – utom här.

Rapportperioden blir avgörande

Den kommande rapportperioden kan ge viktiga ledtrådar om hur företagen påverkas av det låga konsumentförtroendet.

”Kanske kan vi då äntligen få lite mer fokus på hur bolagen på börsen faktiskt presterar och inte prata lika mycket makro”, säger Ingnäs.

ANNONS

”Framför allt orderingångarna kommer det bli väldigt spännande att titta på för industrin”, tillägger Lundkvist.

Mer från Realtid TV:

Almedalen året runt? Det är hans vision. Realtid TV

Världsunika lyxyachten återvänder till Sverige – efter 100 år. Realtid TV

Ny fond ska hitta börsens dolda stjärnor. Realtid TV

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KonsumtionSverigeTillväxt
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS