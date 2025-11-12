Realtid
Tre banker krossar konkurrenterna – på Google

tre
Användarupplevelse slår innehåll – nyckelfaktorn bakom bankernas framgång på Google. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Tre banker har tagit jättekliv framåt på Googles sökträffar under det senaste året – men deras framgång handlar inte om innehåll.

Varje månad söker 17 000 svenskar på ordet ”bolån” i Google, lika många på ”låna pengar”.

Varje klick är värt 100–150 kronor för den som vill köpa trafiken via annonser. Kampen om topplaceringarna är därmed stenhård.

SEO-byrån Topdog har analyserat hur svenska banker presterat i Googles sökresultat under 2024–2025. Resultatet visar tydligt vilka banker som tagit stora steg – och vad de gjort annorlunda.

Tredubblade sina topplaceringar

Utmanarbanken Northmill har gått från 16 till 56 kommersiella sökord i topp 3-positionerna – en ökning med 250 procent.

Svea Bank har vuxit från 48 till 154 sökord, vilket motsvarar 221 procent.

Nordea (börskurs Nordea) har ökat med 39 procent, från 871 till 1209 topplaceringar.

”Det är anmärkningsvärt hur mycket Googles förändringar gynnar banker som investerat i användarupplevelse och teknisk struktur. De som lyckas bäst har en tydlig process och tvärfunktionellt samarbete kring SEO”, säger Topdogs vd och SEO-konsult Christian Rudolf till Realtid.

tre
Källa: Topdog
Användarvänlighet slår bättre texter

Analysen pekar på en tydlig trend: användarupplevelse och teknisk SEO har blivit viktigare än innehåll.

”För en bank är innehåll mycket enkelt att jobba med så de har gjort det länge och väl. Tech och UX är mycket svårare för dem att hantera löpande, så när de gör något de vanligen inte gör, blir det bra avkastning på det”, säger Rudolf.

I april lanserade Northmill en ny design och uppdaterade innehållet – med omedelbara resultat. På sökordet ”samla lån” klättrade banken från plats 45–50 upp till 20–25.

Svea Bank har gjort liknande förändringar och blivit tydligare med sitt erbjudande på de kommersiella sidorna.

”Det har effekt eftersom användarna har noll tålamod”, säger Rudolf.

tre
SEO-konsulten Christian Rudolf. (Foto: Topdog)
”Anmärkningsvärt”

För Nordea är utvecklingen särskilt anmärkningsvärd. Banken har länge legat på plats 20–50 för sökordet ”bolån” – det svåraste kommersiella sökordet i det svenska indexet.

Under slutet av perioden som Topdog har analyserat uppdaterade storbanken både design, användarupplevelse och innehåll.

Nordea står också ut i mängden tack vare att man lyckas kombinera flera olika aktiviteter samtidigt – teknik, innehåll och användarupplevelse.

”Det är anmärkningsvärt. Jag har jobbat med flera banker och själv kämpat med de utmaningarna med någon typ av framgång”, säger Rudolf.

tre
Källa: Topdog

Detta förändrar mer än algoritmer

Den mest genomgripande förändringen för branschen har kommit genom omreglering.

Detta har, enligt Rudolf, fått nästan alla låneförmedlare att kraftigt dragit att ner på sina SEO-satsningar – där Brixo utgör det enda undantaget.

En annan stor händelse påverkar hela finansbranschen. Merparten av trafiken inom finans-SEO består av informationssökningar där användaren letar efter svar på frågor – till exempel ”amorteringsregler”. Kommersiella söktermer som ”bolån” utgör bara en mindre del.

För informationssökningar har trafiken till alla sajter fallit med cirka en tredjedel på grund av Google AI Overview.

Den vinnande kombinationen

Banker är generellt mer immuna mot Googles algoritmuppdateringar än andra aktörer. Det beror enligt Rudolf på att deras tekniska infrastruktur fungerar bra, att de arbetar kontinuerligt med innehåll och har kända varumärken.

”Till exempel söker varje månad en miljon svenskar på varumärket ’Swedbank’ (börskurs börskurs Swedbank)”, säger Rudolf.

Låneförmedlare som kör mycket aggressivare SEO-strategier drabbas hårdare.

”Där brukar det vara hela havet stormar, hela tiden”, säger Rudolf.

Topdog sammanfattar trenden med en matmetafor: SEO och användarupplevelse är som äpplen och kanel – var för sig trevligt, men tillsammans blir det magi.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

