Experten: "Matbutiken ser ut som för 10 000 år sedan"

Samma bolag säljer mat och medicin
Förklaringen till branschens stillestånd handlar om ekonomisk struktur, snarare än om tekniska begränsningar.
De största livsmedelskoncernerna i världen äger inte bara matproduktion. Samma bolag kontrollerar även bekämpningsmedelstillverkning och läkemedelsindustri.
”Det är lika logiskt som att
Ica skulle köpa Fonus”, säger Engeseth. Ingen inkomst utan sjuka
När ett företag tjänar pengar både på produkter som skapar hälsoproblem och på
mediciner som behandlar dem uppstår en fundamental intressekonflikt.
Om ingen blir sjuk försvinner en inkomstkälla.
I dag äter vi oss sjuka genom ämnen som kroppen inte är konstruerad för att hantera. Samtidigt kan vi äta oss friska om vi gör rätt – men den informationen når inte ut.
”Om en livsmedelstillverkare äger
läkemedelsbolag kan det ju lätt bli en intressekonflikt”, konstaterar Engeseth. Infrastruktur som blockerar framtiden
Matjättarna har investerat för djupt i befintliga system. Fabriker, distributionsnät, leverantörskedjor – allt byggt för gårdagens produktion.
Varje verklig innovation hotar deras ekonomi.
”Branschen är inbyggd i intressekonflikter. De har så mycket infrastruktur nu att förändringen behöver komma utifrån”, förklarar Engeseth.
