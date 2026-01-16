Experten: "Matbutiken ser ut som för 10 000 år sedan"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Kött, grönsaker, bröd – exakt samma råvaror som för tiotusentals år sedan. Det enda som tillkommit är hemleverans.

”Skulle man väcka någon från stenåldern nu skulle de nog hitta samma grejer i livsmedelsaffären som de hittade på den tiden”, säger författaren Stefan Engeseth till Realtid TV.

En miljardbransch som väntar på disruption – men ingenting händer.

Framtidens mat försvann

För några år sedan lanserades vegetariskt kött som smakade som riktigt kött.

”Helt plötsligt försvann hela den trenden”, konstaterar Engeseth.

Med dagens teknik borde produkten, enligt honom, vara bättre, nyttigare och billigare än animaliskt kött. Den borde ha dominerat marknaden för länge sedan.

”Men det finns intressen som motverkar utvecklingen när det handlar om så här otroligt stora pengar”, förklarar Engeseth.