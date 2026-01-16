17 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Experten: "Matbutiken ser ut som för 10 000 år sedan"

experten
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Väck en stenåldersmänniska i en modern matbutik och hon kommer att känna igen allt. Livsmedelsjättarna säljer fortfarande samma råvaror – och tjänar på att ingenting förändras, enligt författaren Stefan Engeseth.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Kött, grönsaker, bröd – exakt samma råvaror som för tiotusentals år sedan. Det enda som tillkommit är hemleverans.

”Skulle man väcka någon från stenåldern nu skulle de nog hitta samma grejer i livsmedelsaffären som de hittade på den tiden”, säger författaren Stefan Engeseth till Realtid TV.

En miljardbransch som väntar på disruption – men ingenting händer.

Framtidens mat försvann

För några år sedan lanserades vegetariskt kött som smakade som riktigt kött.

”Helt plötsligt försvann hela den trenden”, konstaterar Engeseth.

Med dagens teknik borde produkten, enligt honom, vara bättre, nyttigare och billigare än animaliskt kött. Den borde ha dominerat marknaden för länge sedan.

”Men det finns intressen som motverkar utvecklingen när det handlar om så här otroligt stora pengar”, förklarar Engeseth.

ANNONS
ANNONS

Samma bolag säljer mat och medicin

Förklaringen till branschens stillestånd handlar om ekonomisk struktur, snarare än om tekniska begränsningar.

De största livsmedelskoncernerna i världen äger inte bara matproduktion. Samma bolag kontrollerar även bekämpningsmedelstillverkning och läkemedelsindustri.

”Det är lika logiskt som att Ica skulle köpa Fonus”, säger Engeseth.

Ingen inkomst utan sjuka

När ett företag tjänar pengar både på produkter som skapar hälsoproblem och på mediciner som behandlar dem uppstår en fundamental intressekonflikt.

Om ingen blir sjuk försvinner en inkomstkälla.

I dag äter vi oss sjuka genom ämnen som kroppen inte är konstruerad för att hantera. Samtidigt kan vi äta oss friska om vi gör rätt – men den informationen når inte ut.

ANNONS

”Om en livsmedelstillverkare äger läkemedelsbolag kan det ju lätt bli en intressekonflikt”, konstaterar Engeseth.

Infrastruktur som blockerar framtiden

Matjättarna har investerat för djupt i befintliga system. Fabriker, distributionsnät, leverantörskedjor – allt byggt för gårdagens produktion.

Varje verklig innovation hotar deras ekonomi.

”Branschen är inbyggd i intressekonflikter. De har så mycket infrastruktur nu att förändringen behöver komma utifrån”, förklarar Engeseth.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Livsmedelsbranschen
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS