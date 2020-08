Räntehandel vinstlott för BNP Paribas

Bankens intäkter från handel med räntebärande värdepapper, valutor och råvaror ökade 154 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Endast Morgan Stanley överträffade den prestationen med en vinstökning med 168 procent. Det rapporterar Bloomberg.

Resultatet kompenserade med råge nedgången på 53 procent i bankens aktiehandel, som var sämre än analytikerna hade förväntat sig. Banken beskriver marknaden för derivat som "utmanande" och noterar lägre volymer i verksamheten med hedgefonder.

– Tunga förluster i aktieverksamheten var en påminnelse om bankernas sårbarheter i denna kris, säger bankens vd Jean-Laurent Bonnafe.

BNP avsatte 1,4 miljarder euro (1,7 miljarder dollar) för framtida kreditförluster under andra kvartalet och upprepar att man förutspår att årets resultat kan komma in 15 till 20 procent lägre än under 2019.

De totala intäkterna uppgick till 11 675 miljoner euro (11 200), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 10 849 miljoner euro.



Intäkterna från operativa verksamheter steg 5,2 procent, medan de föll 5,2 procent i inhemska marknader och 5,5 procent inom internationella finanstjänster.



Nettoresultatet blev 2 299 miljoner euro (2 468), väntat var 1 406 miljoner euro.

Kärnprimärkapitalrelation 12,4 procent kontra uppskattning 11,9 procent.

Avsättning för kreditförluster 1,4 miljarder euro kontra uppskattning 1,7 miljarder euro.

Försäljnings- och handelsintäkter 2 miljarder euro kontra uppskattning 1,09 miljarder euro

Intäkter från aktiehandel 290 miljoner euro jämfört med uppskattning 485 miljoner euro.