Prestigefyllda priser till flera svenska riskkapitalbolag

EQT Partners, Nordic Capital och Summa Equity prisades under ceremoni i London för sina prestationer på den europeiska private equity-marknaden under 2018.

För artonde året i rad uppmärksammar Private Equity Awards de bäst presterande aktörerna på den europeiska private equity-marknaden. Mer än 700 representanter för 250 riskkapitalbolag från hela Europa medverkade vid prisutdelningen på London Hilton på Park Lane den 24 april 2019.

Med på ceremonin var bland annat Summa Equity som vann hållbarhetspriset, Environmental, Social and Governance Award. Summa Equity belönades för att det använder de globala hållbarhetsmålen för att utforma en långsiktig portföljstrategi, där effekten mäts och innovativa lösningar används för att möta de globala utmaningarna.

– Vi är mycket stolta över att vinna hållbarhetspriset på Private Equity Awards 2019, en av de äldsta och mest respekterade utmärkelserna i vår bransch, säger Reynir Indahl, Managing Partner på Summa Equity.

– Om man vill lyckas bäst på dagens marknad kan man inte blunda inför vårt samhälles stora hållbarhetsutmaningar. Företag som är med och skapar lösningar kommer framåt att uppvisa större tillväxt och avkastning samtidigt som de är exponerade för lägre risk. De är helt enkelt mer framtidssäkra, fortsätter Reynir Indahl.

Förutom Summa Equity nominerades sex andra bolag till priset, Ambienta, The Carlyle Group, Eurazeo, IK Investment Partners, PAI Partners och Triton.

Nordic Capital prisades för bästa nordiska affären, Nordic deal of the year, med försäljningen av veterinärbolaget Anicura till Mars Petcare, som genomfördes under 2018. Juryn beskrev Anicura-affären som ”fantastisk” och hyllade byrån för dess hårda arbete att skapa betydande värde under de fyra ägandeåren.

– Vi är väldigt stolta över detta pris som reflekterar det hårda arbete och det engagemang Anicura-teamet stått för, säger Thomas Vetander, partner och rådgivare för Nordic Capital-fonderna.

De resterande finalisterna i kategorin var Adelis Equity Partners med Group-affären, Bridgepoint Development Capital med Trustly-affären, FSN Capital med Netcompany-affären, KKR med Välinge-affären, KKR och Triton med Mehiläinen-affären, Ontario Teachers´Pension med Helly Hansen-affären och Verdane Capital med JSB Group-affären.

EQT Partners prisades för den bästa affären i Tyskland, Österrike och Schweiz. EQT Partners sålde en minoritetsandel, 35 procent, i det schweiziska sportdatabolaget Sportradar till pensionsfondsförvaltaren Canada Pension och det amerikanska riskkapitalbolaget TCV. Försäljningen gav en rejäl avkastning på fyra gånger så mycket som den initiala investeringen i bolaget, enligt en tidigare uppgift till Bloomberg News.

I samma kategori fanns ytterligare åtta affärer. 3i Group med Atesteo-affären, Ambienta med Oskar Nolte-affären, Equistone Partners Europe med Caseking-affären, Gimv med Mackevision-affären, IK Investment Partners med Transport-affären, Oakley Capital med Damovo-affären, Partners Group och Capvis med VAT Group-affären samt Triton med Aventis-affären.

Klicka här för att se samtliga kategorier, vinnare och nominerade.