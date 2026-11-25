Kvartal 2: augusti–oktober 2026

Kontrakterad orderingång minskade 62,1 procent till 1 301 MSEK (3 432), varav 984 MSEK (2 246) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 13 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare cirka 30–40 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. Orderingången under jämförelsekvartalet innehöll flera stora och långa kundkontrakt och var den näst högsta för ett enskilt kvartal.

Nettoomsättningen ökade med 43,2 procent till 1 218 MSEK (851). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 39,6 procent. Av nettoomsättningen utgjorde 826 MSEK (588) återkommande intäkter, en ökning med 40,5 procent. Baserat på oförändrade valutakurser hade ökningen varit 36,5 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 86,6 procent till 396 MSEK (212). Implementation av system hos nya kunder bidrog också till att ej återkommande intäkter ökade.

Rörelseresultatet ökade 39,5 procent till 263 MSEK (189), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,6 procent (22,2). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 32,2 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 41 MSEK (16). Denna förändring beror på högre aktiekurs under kvartalet.

Periodens resultat uppgick till 215 MSEK (148).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 138 MSEK (41).

Halvårsperioden: maj–oktober 2026

Kontrakterad orderingång minskade 57,8 procent till 2 000 MSEK (4 741), varav 1 582 MSEK (3 438) avser garanterad orderingång. Löpande 12 månaders kontrakterad orderingång uppgick till 4 858 MSEK och överstiger koncernens nettoomsättning på 4 107 MSEK. Sectras orderingång har på grund av storleken på vissa kundkontrakt stor variation mellan kvartal och perioder.

Nettoomsättningen ökade med 35,0 procent till 2 182 MSEK (1 616). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år hade ökningen varit 33,4 procent. Av nettoomsättningen utgjorde 1 549 MSEK (1 137) återkommande intäkter, en ökning med 36,3 procent. Baserat på oförändrade valutakurser hade ökningen varit 34,6 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 81,4 procent till 711 MSEK (392).

Rörelseresultatet ökade 47,7 procent till 454 MSEK (307), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,8 procent (19,0). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år hade ökningen varit 44,3 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 65 MSEK (52).

Periodens resultat uppgick till 374 MSEK (251).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 141 MSEK (160).

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Första halvåret har präglats av att allt fler kunder tar våra tjänster i drift och att existerande kunder ökar sin användning. Den finansiella utvecklingen visar effekterna av de senaste årens starka orderingång och våra investeringar för att kunna leverera, driftsätta och skala upp molntjänster för allt fler kunder. Under en uppbyggnadsfas kommer kostnaderna före intäkterna och det påverkar rörelsemarginalen. Vi prioriterar att fortsätta växa och bygga kapacitet, framför kortsiktig marginal.



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– Omställningen till att leverera tjänster går framåt. Sectras lösningar för medicinsk diagnostik används i dag hos några av världens största vårdgivare och allt fler köper tjänster i stället för att äga och förvalta egna system. Det handlar inte bara om teknik utan även om att hantera ständigt växande bildvolymer, att stärka säkerheten och att skapa utrymme för AI i det dagliga arbetet.



– Vår styrka ligger i att kunderna inte bara väljer oss, utan också stannar och vill bygga sin framtid tillsammans med oss. Det är ett förtroende vi är stolta över och arbetar hårt för att förtjäna varje dag. Genom att kontinuerligt utveckla och bredda våra erbjudanden kan vi växa tillsammans med kunderna. Det är så vi bygger långsiktigt värde för våra kunder, för samhället och för våra aktieägare.

Läs den bifogade finansiella rapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.

Presentation av den finansiella rapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 25 november 2026, kl. 10:00

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Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q2report2627

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2026, kl. 08:15.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 23 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2025/2026 till 3 542 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).