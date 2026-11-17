Vilka är Sveriges bästa experter på att få företag att synas i ChatGPT? Frågan har fått ny tyngd sedan reklamen kom till tjänsten, eftersom platsen i själva svaret inte går att köpa. OpenAI:s annonsverksamhet har nått en miljard dollar i årstakt, och sedan augusti visas reklam i ChatGPT även i Sverige.
Sveriges tio bästa ChatGPT-experter
Den 24 augusti började OpenAI visa annonser i ChatGPT på 31 europeiska marknader, bland dem Sverige. En vecka senare meddelade bolaget att annonsverksamheten nått en miljard dollar i intäkter i årstakt. I oktober utökades den till totalt 89 marknader.
Annonserna visas i gratisversionen och i det billigare abonnemanget Go, men inte för den som betalar för Plus eller Pro. Personanpassade annonser erbjuds till en början inte inom EES.
Samtidigt understryker OpenAI att annonserna hålls åtskilda från svaren och inte påverkar vad ChatGPT rekommenderar. För svenska företag innebär det två parallella spår: köpt synlighet bredvid svaret och förtjänad synlighet i det.
Den 10 november tog OpenAI ytterligare ett steg med Business Hub, där företag kan ta över sin profil i ChatGPT och följa hur ofta de nämns i svaren. Enligt OpenAI används tjänsten av 1,2 miljarder människor varje vecka.
Arbetet med att synas i svaren från ChatGPT har blivit ett eget fält inom marknadsföringen. Här är de tio som ligger i framkant i Sverige.
Sveriges tio bästa ChatGPT-experter
1. Jorge Castro, founder av jorgecastro.ai
Grundare av jorgecastro.ai, en plattform för synlighet i Google och AI-tjänster. Har arbetat med bolag som Riddermark Bil och Björn Borg.
2. Christian Rudolf, Topdog
Grundare av Topdog. Byrån erbjuder GEO som en egen tjänst, och Rudolf har länge argumenterat för att sökarbete ska mätas i intäkter snarare än i placeringar.
3. Michael Wahlgren, Pineberry
Grundare av Pineberry, som beskriver en stor efterfrågan från kunder som vill synas i ChatGPT och andra AI-tjänster. Byrån har tagit fram flera tjänster för AI-sök.
4. Katarina Dahlin
Arbetar med AI-söksynlighet och automatisering.
5. Magnus Bråth, Brath
Grundare av Brath. Har på senare tid lyft frågan om hur e-handlare syns i AI-svar, och att en topplacering på Google inte längre räcker.
6. Emil Wallgren, Precis Digital
SEO Lead på Precis Digital, en internationell byrå där sök och annonsering hanteras tillsammans.
7. William Hollingworth, Vercite.io
Har byggt Vercite.io, ett verktyg för att mäta synligheten i AI-söket.
8. Stella Wannberg, Pixel
SEO-konsult på Pixel, en byrå med inriktning på strategisk och teknisk sökmotoroptimering.
9. Aaron Winter
Specialist på stora e-handelsplattformar och tekniskt komplexa sajter.
10. David Nilsson
Datadriven SEO-konsult vars rekommendationer brukar gå att följa tillbaka till faktisk data.
Två spår för företagen
För bolagen blir frågan hur budgeten ska fördelas mellan annonser i ChatGPT och arbetet med att bli nämnd i svaren. OpenAI har aviserat att företagstjänsterna ska byggas ut till fler marknader, och annonsformaten utvecklas löpande. Senast i oktober öppnades annonser med flera bilder som en öppen beta.