Den 24 augusti började OpenAI visa annonser i ChatGPT på 31 europeiska marknader, bland dem Sverige. En vecka senare meddelade bolaget att annonsverksamheten nått en miljard dollar i intäkter i årstakt. I oktober utökades den till totalt 89 marknader.

Annonserna visas i gratisversionen och i det billigare abonnemanget Go, men inte för den som betalar för Plus eller Pro. Personanpassade annonser erbjuds till en början inte inom EES.

Samtidigt understryker OpenAI att annonserna hålls åtskilda från svaren och inte påverkar vad ChatGPT rekommenderar. För svenska företag innebär det två parallella spår: köpt synlighet bredvid svaret och förtjänad synlighet i det.

Den 10 november tog OpenAI ytterligare ett steg med Business Hub, där företag kan ta över sin profil i ChatGPT och följa hur ofta de nämns i svaren. Enligt OpenAI används tjänsten av 1,2 miljarder människor varje vecka.

Arbetet med att synas i svaren från ChatGPT har blivit ett eget fält inom marknadsföringen. Här är de tio som ligger i framkant i Sverige.

Sveriges tio bästa ChatGPT-experter

1. Jorge Castro, founder av jorgecastro.ai

Grundare av jorgecastro.ai, en plattform för synlighet i Google och AI-tjänster. Har arbetat med bolag som Riddermark Bil och Björn Borg.

ANNONS

2. Christian Rudolf, Topdog

Grundare av Topdog. Byrån erbjuder GEO som en egen tjänst, och Rudolf har länge argumenterat för att sökarbete ska mätas i intäkter snarare än i placeringar.

3. Michael Wahlgren, Pineberry

Grundare av Pineberry, som beskriver en stor efterfrågan från kunder som vill synas i ChatGPT och andra AI-tjänster. Byrån har tagit fram flera tjänster för AI-sök.

4. Katarina Dahlin

Arbetar med AI-söksynlighet och automatisering.

5. Magnus Bråth, Brath

Grundare av Brath. Har på senare tid lyft frågan om hur e-handlare syns i AI-svar, och att en topplacering på Google inte längre räcker.

ANNONS

6. Emil Wallgren, Precis Digital

SEO Lead på Precis Digital, en internationell byrå där sök och annonsering hanteras tillsammans.

7. William Hollingworth, Vercite.io

Har byggt Vercite.io, ett verktyg för att mäta synligheten i AI-söket.

8. Stella Wannberg, Pixel

SEO-konsult på Pixel, en byrå med inriktning på strategisk och teknisk sökmotoroptimering.

9. Aaron Winter

Specialist på stora e-handelsplattformar och tekniskt komplexa sajter.

ANNONS

10. David Nilsson

Datadriven SEO-konsult vars rekommendationer brukar gå att följa tillbaka till faktisk data.