Upptäcker obehöriga drönare – SpectraWatch vinner Feminvests innovationspris

Att upptäcka drönare och förstå vad som händer i luftrummet är en viktig del av säkerhetsarbetet kring flygplatser, hamnar och samhällsviktiga anläggningar. SpectraWatch utvecklar teknik som ger verksamheter möjlighet att identifiera och följa drönaraktivitet i realtid.

Bolagets lösning bygger på passiv analys av radiokommunikation. Det innebär att systemet kan upptäcka drönare utan att själv sända ut signaler. Informationen ger säkerhetsansvariga en lägesbild som stöd för beslut och åtgärder.

Under Feminvests 13e FEARLESS-konferens presenterade medgrundaren och vd:n Matilda Olsson bolaget inför investerare, branschexperter och en jury. SpectraWatch utsågs till vinnare av Feminvest Innovation Award 2026 efter att ha imponerat på juryn med sin teknik för att upptäcka och följa obehöriga drönare.

Ett pris för innovation med kommersiell potential

Feminvest Innovation Award uppmärksammar kvinnligt ledda företag med stark nordisk koppling. I bedömningen ingår bland annat innovation, marknadspotential, kundvalidering, affärsmodellens skalbarhet och grundarteamets kompetens.

Priset omfattar ett års Feminvest Core-medlemskap och ett möte med Feminvest Ventures investeringsteam. Medlemskapet ger tillgång till Feminvests nätverk, aktiviteter och möjligheter att möta investerare och andra entreprenörer. Vinnaren tilldelades även ett konstverk som sponsrats av Johanna Olivia Lundberg.

Mötesplatser för entreprenörer och investerare

Feminvest arrangerar återkommande pitchträffar där entreprenörer får presentera sina företag för investerare och branschexperter. Syftet är att skapa kontakter och ge fler kvinnligt ägda företag möjligheter att utvecklas och få tillgång till kapital.

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Läs mer om Feminvest kommande event här: https://www.feminvest.se/event/

Presskontakt

Yaroslava Kudrina Weidersjö

Chief Commercial Officer, Feminvest

yaroslava@feminvest.se

Om Feminvest

Feminvest arbetar för att öka kvinnors ägande genom att utveckla och stärka kvinnliga entreprenörer och investerare. Genom utbildning, nätverk och mötesplatser sammanför Feminvest entreprenörer, investerare och näringsliv.

https://www.feminvest.se/