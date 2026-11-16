223% tillväxt på halvår – THE NO BAR prisas av Feminvest och Amazon

Utmärkelsen lyfter fram kvinnliga entreprenörer som bygger produktbaserade företag inom detaljhandel och e-handel i Norden. Bedömningen omfattar entreprenöriellt driv, affärsutveckling, kundvärde, tillväxtpotential och innovation.

För årets vinnare, Sanja Tegeltija och Victoria Petersson, började resan med ambitionen att utveckla bättre mellanmål. Med THE NO BAR har de byggt ett varumärke som kombinerar internationell expansion med återkommande kunder och samarbeten inom både detaljhandel och besöksnäring.

Motiveringen till utmärkelsen

”Två kvinnliga grundare. En djärv idé: att hälsosamma mellanmål kunde göras bättre och att verksamheten kunde skalas upp i Europa utan stora ekonomiska resurser.

Och siffrorna berättar historien. En nettoomsättning som ökat med 223 procent under ett enda halvår. Över 600 000 sålda bars. Nästan hälften av alla kunder kommer tillbaka för mer. Expansion till Storbritannien, Tyskland, Polen och Tjeckien, tillsammans med samarbeten med stora återförsäljare, 150 caféer och några av Sveriges mest prestigefyllda hotell.

Allt detta har byggts som ett utmanarvarumärke, med begränsat kapital och från grunden. Det här är en berättelse om mod, tillväxt och hjärta.”

Ett samarbete för att stärka kvinnliga entreprenörer

Priset är en del av Feminvests samarbete med Amazon, som även omfattar Feminvest x Amazon Marketplace Accelerator Program. Programmet riktar sig till entreprenörer med produktbaserade företag som vill utveckla sin försäljning och växa genom Amazon Marketplace.

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Genom sessioner med Amazons experter får deltagarna kunskap om bland annat försäljning, AI, logistik, internationell expansion och marknadsföring.

Feminvest gratulerar Sanja Tegeltija och Victoria Petersson till utmärkelsen och tackar Matilda Hatt och Lovisa Norell på Amazon för samarbetet.

Presskontakt

Yaroslava Kudrina Weidersjö

Chief Commercial Officer, Feminvest

yaroslava@feminvest.se

Om Feminvest

Feminvest arbetar för att öka kvinnors ägande genom att utveckla och stärka kvinnliga entreprenörer och investerare. Genom utbildning, nätverk och mötesplatser sammanför Feminvest entreprenörer, investerare och näringsliv. FEARLESS är en av organisationens konferenser för entreprenörskap, investeringar och ägande.

www.feminvest.se