Den Haningebaserade möbelehandlaren AZ Design fortsätter att växa inom segmentet för restaurang-, hotell- och kontorsinredning. Enligt en ny sammanställning uppgår bolagets sammanlagda försäljning sedan starten för 17 år sedan till 522 miljoner kronor, per den 16 oktober 2026.

I det senaste bokslutet, som sträcker sig fram till den 30 september i år, redovisar bolaget ett resultat före skatt på 3,4 miljoner kronor – det högsta i bolagets historia.

Resultatet påverkades under året av engångskostnader på omkring 1,6 miljoner kronor. Justerat för dessa poster uppgick det underliggande resultatet före skatt till cirka 5 miljoner kronor, enligt bolagets beräkningar.

– Att passera en halv miljard i samlad försäljning och samtidigt redovisa vårt bästa resultat hittills är ett kvitto på att vår modell fungerar, säger Andreas Zwahlen, grundare och vd för AZ Design.

Motståndskraft i en avvaktande besöksnäring Resultatutvecklingen kommer i ett marknadsläge där restaurang- och hotellbranschen under de senaste åren präglats av kostnadsinflation, pressade marginaler och en mer selektiv investeringsvilja vid nyetableringar. För aktörer som AZ Design innebär ett tuffare klimat ofta att kunderna lägger större fokus på renoveringar, uppgraderingar av befintliga ytor och kostnadseffektiva standardlösningar snarare än helt nya koncept.

Breddningen mot kontor och offentlig sektor, som generellt har mer stabila inköpscykler än besöksnäringen, bidrar samtidigt till att jämna ut konjunktursvängningarna i orderboken.

Nischad B2B-modell med hög andel kundanpassning Verksamheten startade 2009 med fokus på restaurangsoffor – en produktkategori där bolaget hittills levererat motsvarande 14,6 kilometer soffa. Sedan dess har erbjudandet breddats till helhetslösningar för hotell, kontor och offentlig miljö, samt viss försäljning mot privatmarknaden.

Affärsmodellen kombinerar en skalbar e-handelsplattform i Sverige och Norge med skräddarsydd projektering och ett 450 kvadratmeter stort showroom söder om Stockholm. Enligt bolaget utgör specialanpassade beställningar utifrån kundernas ritningar en betydande del av affären.

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– Vår uppgift är att förenkla inköpsprocessen för verksamheter som står inför nyetableringar eller renoveringar. Kombinationen av digital tillgänglighet och personlig rådgivning kring mått och material är avgörande när affärerna blir mer komplexa, säger Andreas Zwahlen.

Fakta: AZ Design