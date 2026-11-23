SÖDERTÄLJE, 23 november 2026 – Anocca AB (”Anocca” eller ”bolaget”), ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar avancerade immunterapier baserade på T-celler, meddelar i dag framsteg i VIDAR-1, bolagets kliniska studie med produktkandidaterna ANOC-001, ANOC-001B och ANOC-002.

Den första patienten i fas I-studiens högdoskohort har behandlats med ANOC-001. Den oberoende säkerhetskommittén (SMC) har efter att ha gått igenom data från lågdoskohorten godkänt att dosen eskaleras

Den oberoende säkerhetskommittén (SMC) har efter att ha gått igenom data från lågdoskohorten godkänt att dosen eskaleras ANOC-001B avancerar mot klinisk utveckling genom inlämning av en ändringsansökan till europeiska myndigheter för inkludering i den kliniska paraplystudien VIDAR-1

genom inlämning av en ändringsansökan till europeiska myndigheter för inkludering i den kliniska paraplystudien VIDAR-1 Prekliniska data för ANOC-002 presenterades vid årsmötet 2026 i Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). ANOC-002 är en först-i-sitt slag TCR-T-cellterapi som riktar sig mot KRAS G12V HLA-A*03. Den planeras att inkluderas i VIDAR-1 under 2027.



VIDAR-1 är en klinisk paraplystudie vid pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC). I studien prövas flera TCR-T-cellterapier som riktar sig mot muterat KRAS. ANOC-001 har fått klartecken för behandling i högdoskohorten sedan den oberoende säkerhetskommittén bedömt säkerhet och tolerabilitet hos patienterna i lågdoskohorten. ANOC-001B bygger på nya tillverkningsteknologier och processförbättringar som kortar tillverkningstiden och sänker kostnaderna. ANOC-002 syftar till att nå fler patienter genom att rikta sig mot genotypen KRAS G12V HLA-A*03.

Reagan Jarvis, medgrundare och vd på Anocca, säger: ”Framstegen visar att vår teknologiplattform, vår tillverkning och vår förmåga att bedriva klinisk utveckling har mognat. Dessa milstolpar utgör viktiga steg mot vårt mål att bygga produktportföljer inom TCR-T som kan adressera både tumörernas och patienternas mångfald. Bukspottkörtelcancer är fortfarande en av de dödligaste cancerformerna och vi ser en möjlighet för TCR-T-cellterapi att göra verklig skillnad. Vi vill tacka patienterna, deras familjer och vårdpersonalen för deras förtroende och deltagande i studien.”

Luke Pase, teknologichef på Anocca, tillägger: ”Nu när ANOC-001 går vidare i fas I-studien ser vi fram emot att lägga till ytterligare produktkandidater i programmet. ANOC-001B och ANOC-002 demonstrerar Anoccas förmåga att utveckla och implementera nya tillverkningsteknologier, generera potenta TCR-kandidater och föra produkter närmare klinisk utveckling. Med ANOC-001B har vi förbättrat vår icke-virala genredigeringsteknologi för tillverkning för att minska både kostnader och produktionstid. Med ANOC-002 visar vi styrkan i vår systematiska plattform och de möjliggörande teknologier som ligger till grund för den för att hitta nya TCR:er och utveckla nya TCR-T-cellterapier mot ett cancermål som historiskt har varit svårt att nå. Vi ser fram emot att föra fler av våra precisionsbaserade T-cellterapier vidare till kliniken.”

Anocca har byggt upp ett bolag inom precisionsbaserad T-cellterapi som kan leverera personanpassad cellterapi i stor skala och möta mångfalden av sjukdomar och patienter inom onkologi och andra områden. VIDAR-1 är bolagets första kliniska program med flera produkter. Bolaget planerar att starta fler sådana program mot ytterligare cancerindikationer med stora medicinska behov. Programmen kommer bygga på egenutvecklade produktkandidater från branschens djupaste pipeline av TCR-T-cellterapier. Utbyggnaden till flera kliniska program med flera produkter möjliggörs av bolagets produktutvecklingsplattform, som kännetecknas av unik precision och skalbarhet, och av den nära kopplingen till den egna tillverkningen.

ANNONS

Fas I av VIDAR-1 genomförs vid åtta ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Patientrekryteringen och tillverkningen pågår.

ENDS

Mediakontakt

Anocca AB

www.anocca.com

Zach Chia

VP Strategy & Business Development

Mediakit finns här (https://www.mynewsdesk.com/se/anocca-ab/latest_media)

FTI Consulting (på engelska: för Anocca AB)

Michael Trace / Tim Stamper

anocca@fticonsulting.com

SHOMEI (på svenska: för Anocca AB)

Helena Wittbom

helena.w@shomei.se

Om Anocca

Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas. Bolaget utvecklar bibliotek av T-cellsterapier med modifierade T-cellsreceptorer (TCR-T) för att förändra behandlingen av solida tumörer och andra svårbehandlade sjukdomar, bland annat infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Anocca har byggt en unik plattform för att hitta nya TCR:er, där programmerbara mänskliga celler används för att återskapa och styra T-cellsimmunitet. De egenutvecklade teknologierna gör det möjligt att skala upp utvecklingen av TCR-T-terapier och systematiskt ta fram produktbibliotek med personanpassade behandlingar för breda patientgrupper. Anocca har i dag den bredaste pipelinen av TCR-T-cellterapier mot cancer.

ANNONS

Anocca har en avancerad infrastruktur för forskning och utveckling, som bygger på det skräddarsydda mjukvarusystemet AnoccaOS och en egen cGMP-anläggning för tillverkning och processutveckling. Anoccas TCR-T-cellterapier är nya upptäckter från bolagets plattform och tillverkas med icke-viral genredigering i bolagets lokaler i Södertälje. Över 120 medarbetare från mer än 40 länder arbetar på Anocca.

Om det kliniska programmet VIDAR-1

Bukspottkörtelcancer är fortfarande en av de dödligaste cancerformerna, med en femårsöverlevnad under 10 procent. Trots nya framsteg finns det i dag inga botande behandlingar för patienter vars sjukdom har fortskridit trots behandling. KRAS-mutationer hör till de vanligaste mutationerna vid cancer och bidrar till bland annat bukspottkörtelcancer, lungcancer samt tjock- och ändtarmscancer. Mutationerna G12V och G12D i KRAS finns hos omkring 90 procent av patienterna med bukspottkörtelcancer. VIDAR-1 ska möta detta ouppfyllda medicinska behov genom att programmera om immunsystemets T-celler så att de känner igen och angriper cancerceller med KRAS-mutationen.

VIDAR-1 är utformad som en paraplystudie med ett flertal produkter som riktar sig mot onkogena drivmutationer i KRAS vid pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC). Upp till 20 patienter per produkt ska ingå i en serie fas I/II-studier. Fas I genomförs just nu vid åtta centrum i fyra länder, med tillkommande länder och centrum i fas II. För att kunna delta måste patienten ha en HLA-typ (en genetisk markör) och en KRAS-mutation som matchar någon av de tillgängliga produkterna.

Mer information om den kliniska prövningen finns på EU:s webbplats för kliniska prövningar (https://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials/?lang=en&EUCT=2024-513900-32-00).

Referenser

ANNONS

TCR-T: T-cellsterapi med modifierade T-cellsreceptorer, en form av riktad cellterapi som utnyttjar T-cellernas naturliga förmåga att hitta och oskadliggöra tumörceller.

HLA (humant leukocytantigen): HLA-molekylerna är den del av en persons genetiska profil som avgör hur immunsystemet visar upp sjukdomsrelaterade målmolekyler för T-cellerna.