Netlight expanderar till Wien – stärker sin position i DACH-regionen

Netlight, ett ledande digitalt konsultbolag, öppnar ett nytt kontor i Wien, Österrike. Expansionen bygger vidare på de senaste etableringarna i London, Madrid och Göteborg och är ett led i Netlights fortsatta internationella tillväxt att driva digital utveckling tillsammans med företag runt om i Europa.

Som en av Europas starkaste marknader erbjuder Österrike goda förutsättningar för Netlight att bygga långsiktiga samarbeten och bidra till innovation och tillväxt. Kontoret i Wien innebär en ny marknad och är ett betydelsefullt steg i Netlights fortsatta expansion i Centraleuropa.

"Wien har vuxit fram till ett starkt nav för teknologi, innovation och talang. Genom att etablera en lokal närvaro kan vi bidra ännu mer till stadens växande digitala ekosystem och arbeta ännu närmare våra kunder i Österrike och den bredare DACH-regionen,” säger Maximilian Born, Managing Partner Österrike.

Wiens strategiska läge mellan DACH-regionen och Central- och Östeuropa ger tillgång till högkvalificerad kompetens, med över 1 000 nyexaminerade talanger inom tech och datavetenskap varje år. Staden rankas dessutom kontinuerligt som en av världens mest attraktiva internationella städer, med ett starkt fokus på hållbar innovation.

Stadens nyckelbranscher finans, försäkring och tillverkningsindustri ligger nära Netlights expertis inom cloud, data & AI samt IT arkitektur. Wien blir därmed en naturlig plats för Netlight att samarbeta med företag i deras digitala transformationsresor.

"Genom etableringen i Wien kan vi möta behoven hos framåtblickande kunder, nära och i partnerskap. Det nya kontoret är ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa, där vår ökade närvaro också stärker våra befintliga kontor. Vi ser fram emot att vara med och forma framtidens digitala transformation och bidra till Wiens utveckling som ett ledande europeiskt technav,” säger Thall, Co-CEO Netlight.

Med etableringen i Wien finns Netlight nu representerat med 16 kontor i elva länder, vilket ytterligare stärker bolagets ambition att skapa långsiktigt värde och driva utveckling tillsammans med kunder och nätverk runt om i Europa.

Om Netlight

Netlight Consulting är ett internationellt konsultbolag inom digitalisering, med över 2000 konsulter i Europa och Nordamerika. Vi erbjuder digitala lösningar som skapar verklig affärsnytta, från strategi till implementering. Sedan 1999 har vi hjälpt kunder att accelerera sin digitala utveckling, öka konkurrenskraften och nå sina affärsmål. Vi utgår från co-creation och har, i partnerskap med kunder i ledande branscher, dokumenterad erfarenhet av att skapa resultat i omfattande digitaliseringsprojekt. Netlight har genom åren mottagit flera utmärkelser för lönsam tillväxt samt för vårt engagemang inom mångfald, jämlikhet och inkludering. Netlight har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln, Amsterdam, London, Madrid, Toronto och Wien. www.netlight.com

Kontakt:

Anna Moore

Senior PR Strategist

anna.moore@netlight.com