Friskis&Svettis öppnar ny anläggning hos Wihlborgs i Hyllie

För Friskis&Svettis är etableringen ett steg i föreningens långsiktiga arbete med att få fler Malmöbor i rörelse. Föreningen har funnits i Malmö sedan 1984 och har efter några tuffare år i pandemins spår sett en stadig medlemsökning de senaste åren.

Den nya anläggningen blir föreningens sjätte i Malmö och etableras på bottenvåningen i fastigheten. Här tar Friskis fram ett smartare och mer områdesanpassat format utformat för livet i Hyllie, med fokus på personligt bemötande och effektiv träning i en välkomnande miljö. Här erbjuds gym, gruppträning och Friskis digitala träningskoncept ”smarta gym”– en styrketräningscirkel som ger en tidseffektiv och skräddarsydd träningsrutin. Utbudet spänner från högintensiv träning till lugnare pass som yoga och pilates.

Fastigheten ligger nära upp- och nedgången till Hyllie station med snabba förbindelser till både Copenhagen Airport och centrala Malmö. Huset är anpassat för ett aktivt vardagsliv med garage, låst cykelparkering och omklädningsmöjligheter för cykelpendlare.

Hyresavtalet med Wihlborgs löper över sju år.

– Vi har pratat om Hyllie länge. Det är en stadsdel som växer snabbt, där många både bor och arbetar, och vi vet att närhet är avgörande för att träning faktiskt ska bli av. Lokalen på Bures gata ger oss väldigt fina förutsättningar att skapa en tillgänglig och välkomnande mötesplats för rörelse, där träning enkelt kan bli en naturlig del av vardagen. Vi vill vara en prestigelös och lustfylld mötesplats med låg tröskel – en kompis i vardagen. Nu ser vi fram emot att skapa rörelseglädje i Hyllie, säger Olle Ingman, verksamhetschef på Friskis&Svettis Malmö.

– Vi ser ett tydligt växande behov av miljöer som främjar hälsa och välmående, både på och omkring arbetsplatsen. Friskis&Svettis blir ett värdefullt tillskott i Hyllie, både för dem som arbetar här och för boende i området. När det är aktivitet och ljus i bottenvåningen även på kvällstid skapas en levande och välkomnande känsla i kvarteret. Det är precis den typen av innehåll som fortsätter stärka Hyllie som en stadsdel där arbete, vardagsliv och service samspelar, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Om Friskis&Svettis

Friskis&Svettis är en av Sveriges största ideella idrottsföreningar med över en halv miljon medlemmar, grundad 1978 av Johan Holmsäter för att göra träning lustfylld och tillgänglig för alla. Verksamheten bygger på ideellt engagemang och erbjuder ett brett utbud av gruppträning, gym och digitala pass.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,1 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.