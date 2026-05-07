Pembert & Company öppnar ny restaurang i Wihlborgsfastighet i Västra hamnen

Lokal 12 kommer att ha grillat som tydligt fokus, vilket särskiljer den från övriga verksamheter inom koncernen. Gästerna kommer samtidigt att känna igen den höga kvaliteten, med nordiska råvaror i centrum och smakinfluenser från hela världen. Precis som närliggande Lokal 17 på Hjälmarekajen kommer restaurangen att erbjuda daglig lunch och skapa möjligheter för företag att boka möten och event som cook along, catering, food truck och vinprovning.

Den nya restaurangen planeras öppna den 24 augusti.

Pembert & Company startade 2015 som cateringsverksamhet och har sedan dess vuxit till att omfatta Lokal 17, Jägersro Travrestaurang och Amiralen i Malmö, Lokal 4 i Science Village i Lund samt Alnarp 9 i Alnarp. Verksamheten grundades av den välmeriterade kocken Daniel Pembert som idag driver verksamheten tillsammans med Tommy Nilsson.

– Det fina läget i World Trade Center i Västra hamnen ger oss en bra möjlighet att vidareutveckla vårt erbjudande i Malmö. Konceptet ligger nära det vi gör på Lokal 17, där verksamheterna kan stärka varandra och skapa en helhet i området. Lokalen kommer att öppnas upp ytterligare med en mobil köksö, och ge gästen en känsla av att vara nära köket, där kockarna blir en del av upplevelsen, säger Daniel Pembert på Pembert & Company.

– Med Lokal 12 får vi in en aktör med dokumenterad erfarenhet av att driva restaurangkoncept med hög kvalitet, vilket stärker utbudet i Västra Hamnen på ett bra sätt. Det blir inte bara ytterligare en trevlig lunchrestaurang, utan en destination som skapar aktivitet både dag och kväll och bidrar till helhetsupplevelsen i området. Hög service och bra upplevelser bidrar till ökad livskvalitet och gör arbetsdagen bättre för våra hyresgäster. Det är en del av att skapa arbetslivskvalitet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

