OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2026

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för första kvartalet 2026 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q1 2026 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 5 maj på följande länk: https://qcnl.tv/p/J21zZyaq3hj3uEnQwRNXOg och kan även nås via OssDsigns hemsida.

Första kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 36 879 TSEK (44 493), vilket motsvarar en minskning om 3,6% jämfört med första kvartalet 2025 med konstanta växelkurser, eller 17,1% i rapporterade siffror. Den väsentliga skillnaden i tillväxttakt beror uteslutande på valutadeprecieringen av USD gentemot SEK mellan jämförelseperioderna.

Bruttomarginalen uppgick till 91,6% (96,4%), där minskningen kan härledas delvis från den lägre försäljningen i perioden men primärt från temporära mixeffekter.

Rapporterat rörelseresultat (EBIT) om -13 466 TSEK (-12 697), där jämförelseperioden påverkats av kostnader relaterade till incitamentsprogrammet 2024-28.

Justerat rörelseresultat (EBIT) om -13 389 TSEK (-5 563), justerat för konstnader relaterade till incitamentsprogram i båda perioderna.

Rörelsekostnaderna var lägre än föregående år, även efter justering för kostnader relaterade till incitamentsprogram, där den drivande kraften var lägre säljrelaterade kostnader. Försäljningsprovisioner och avgifter minskade till 47,1% (49,3%) av nettoomsättningen i kvartalet.

Periodens resultat uppgick till -11 473 TSEK (-14 577).

Resultat per aktie låg stadigt på -0,1 SEK (-0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 866 TSEK (-25 874) till följd av en gynnsam rörelsekapitalutveckling. Jämförelse perioden påverkades negativt av -7 MSEK i utbetalningar relaterade till incitamentsprogram.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Inga väsentliga händelser att rapportera under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

OssDsign redovisar preliminärt utfall för första kvartalet 2026.

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-05-05 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mark Waugh, VD

+1 (260) 804-1342

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.