Bastard Burgers fortsätter tillväxtfasen – öppnar ny restaurang i Örebro

Örebro har under flera år varit en stark marknad för Bastard Burgers, där bolaget redan i dag finns etablerat både i city och i Marieberg. Den nya restaurangen vid Våghustorget blir ytterligare ett steg i satsningen på staden – och ett kvitto på den starka utvecklingen i regionen.

– När vi öppnade i Örebro kände vi ganska direkt att det här var en stad där vårt koncept fungerade väldigt bra. Det finns en stark puls, mycket rörelse och en publik som verkligen tagit emot oss på ett fantastiskt sätt. Därför känns det extra kul att nu få öppna i ännu ett riktigt bra läge mitt i stan, säger Simon Wanler, vd och grundare av Bastard Burgers.

– Örebro är en marknad där vi redan är etablerade och där vi ser fortsatt stark efterfrågan. Våghustorget är ett väldigt bra läge för oss, och den här etableringen är ett naturligt nästa steg i vår utveckling i staden, säger Johan Gederberg, Chief Expansion Officer på Bastard Burgers.

Den nya restaurangen omfattar cirka 267 kvadratmeter och blir en del av Bastard Burgers fortsatta tillväxtresa, där fokus ligger på attraktiva och levande stadslägen i Norden.

– Vi fortsätter att växa i rätt lägen och tillsammans med rätt partners. Den här etableringen är ett tydligt exempel på vår strategi – att kombinera starka lägen med ett koncept som driver flöden och bidrar till ett levande stadsliv.

Bastard Burgers grundades i Luleå 2016 och har i dag omkring 70 restauranger i Sverige samt etableringar i Oslo och Helsingfors. Bolaget fortsätter sin expansion med fokus på långsiktig tillväxt i attraktiva lägen runt om i Norden.

Bastard Burgers är en snabbt växande streetfoodkedja från Norrland. Här serveras prisbelönta hamburgare och ett av Sveriges största veganska utbud. Kärlek till mat och människor har skapat en stark kultur runt Bastard Burgers, där såväl klimatsmarta initiativ som högljudd hiphop ryms. Inspirationen hämtas från New York och kvaliteten kommer från Norrland. Välkommen!