Pophouse köper Swedish House Mafias hela musikkatalog

Pophouse Entertainment förvärvar gruppens musikkatalog och startar samtidigt ett gemensamt bolag med bandets medlemmar för att bygga vidare på SHM:s internationella varumärke och musik. Affären markerar startpunkten för Pophouse Entertainments internationella expansion med fokus på UK och US. Det framgår av pressmeddelande.

Steve Barnett, tidigare vd och styrelseordförande för Capitol Music Group och Columbia Records, ansluter samtidigt till Pophouse Entertainments verksamhet i UK och US. Övergripande investeringsansvarig är Johan Lagerlöf, tidigare global chef för musikkataloger och rättigheter på Spotify.

Pophouse Entertainment erhåller samtliga rättigheter till SHMs backkatalog (masterinspelningar, kompositörsandelar och förlagsrättigheter) vilken innehåller låtar som Don´t You Worry Child, Greyhound och Save The World. Affären innefattar även Axwell Ingrossos förlagsrättigheter och masterinspelningar.

Swedish House Mafia har nära 19 miljoner lyssningar per månad på Spotify.

Den 15 april släpps Swedish House Mafias första studioalbum, Paradise Again, på Republic Records. Bandet har redan nu synts på omslagen till Billboard och SPIN, spelat på The Tonight Show samt fått en hit med “Sacrifice” på The Weeknd’s nya album. I juli-november ger de sig ut på en ny världsturné, Paradise Again World Tour, där de besöker större festivaler och arenor, bland annat Coachella.

Storleken på dagens affär och omfattningen på kommande investeringar kommenteras inte av bolaget i dagsläget.