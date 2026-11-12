Sverige har tidigare toppat internationella passrankningar. Nu kommer en ny undersökning där det inte räcker att kunna resa till nästan hela världen. Du ska helst vara lycklig hemma också. Finland vinner, Norge slår Sverige och Singapore visar att pengar inte kan köpa allt.
Sverige världsbäst på pass – men bara sexa när lyckan räknas
Finland vinner igen – Sverige får nöja sig med sjätteplatsen
Finländarna fortsätter att prenumerera på förstaplatsen i internationella lyckomätningar. Den här gången handlar det om Happy Passports Index 2026, där 50 länder jämförs utifrån hur lyckliga invånarna är, hur fria de känner sig och hur mycket deras pass är värda.
Bakom undersökningen står Global Citizen Solutions, ett företag som hjälper förmögna människor att skaffa nya uppehållstillstånd och medborgarskap. Företaget har vägt samman fyra områden. Välbefinnande, frihet i hemlandet, internationell rörlighet samt ekonomi, hälsa och säkerhet.
Finland får 93,2 poäng av 100 möjliga. Island kommer tvåa med 92,4 och Danmark trea med 92,1. Norge placerar sig på fjärde plats medan Schweiz klämmer sig in före Sverige, som får 88,2 poäng.
Svenskarna får alltså se sig besegrade av samtliga nordiska grannländer. Möjligen en tröst för finländarna, som brukar få höra att deras land är mörkt, kallt och fullt av människor som helst vill vara ifred.
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Sverige har tidigare varit världsetta
Resultatet blir särskilt intressant när man jämför med tidigare undersökningar.
I augusti presenterade samma företag sitt Global Passport Index 2026. Där toppade Sverige listan för tredje året i rad, med 96,05 poäng av 100. Då mättes passens värde genom resmöjligheter, investeringsklimat och livskvalitet.
I den senaste upplagan av Henley Passport Index ligger Sverige på tredje plats. Svenska medborgare kan resa till 187 destinationer utan att ansöka om ett vanligt visum i förväg. Singapore är etta med 193 destinationer.
Även i World Happiness Report tillhör Sverige världseliten. År 2025 låg vi fyra, medan årets undersökning placerade oss femma. Finland vann för nionde året i rad.
Skillnaderna beror på att undersökningarna mäter olika saker. Happy Passports Index lägger större vikt vid hur människor faktiskt upplever sina liv.
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Singapore har pengar men saknar lycka
Singapore är undersökningens mest intressanta exempel. Landet har högst inkomst, längst förväntad hälsosam livslängd och det starkaste passet bland de undersökta länderna.
Ändå hamnar Singapore först på tionde plats.
Förklaringen är att landet bara blir nummer 23 när invånarnas välbefinnande mäts och nummer 30 när det gäller friheten på hemmaplan.
Storbritannien har liknande problem. Landet hamnar på plats 17 totalt, men bara på plats 29 när invånarnas upplevda valfrihet och medborgerliga rättigheter mäts.
”De lyckligaste länderna brukar ha starka pass, men inte alltid”, säger Laura Madrid, forskningschef på Global Citizen Solutions till Euronews.
Portugal kan resa men är mindre lyckligt
Portugal är ett annat intressant exempel. Landet har ett starkt pass, hög förväntad livslängd och ett klimat som får många nordeuropéer att drömma om att flytta dit.
Ändå hamnar Portugal först på plats 39 när invånarna själva får bedöma hur nöjda de är med livet. I den sammanvägda rankningen blir landet nummer 21.
Enligt Laura Madrid finns ett starkare samband mellan lycka och personlig frihet än mellan lycka och passets styrka bland rika länder.
”Ett pass erbjuder något annat, möjligheten att välja bortom landets gränser”, säger hon.
Nya Zeeland visar också hur olika faktorer påverkar resultatet. Landet ligger på plats 25 när det gäller inkomster, men blir åtta totalt tack vare jämna resultat inom övriga områden.
Fakta Perfect Weekend: Världens tio bästa lyckopass 2026
Happy Passports Index, totalpoäng av 100 möjliga.
|Placering
|Land
|Poäng
|1
|Finland
|93,2
|2
|Island
|92,4
|3
|Danmark
|92,1
|4
|Norge
|89,3
|5
|Schweiz
|88,3
|6
|Sverige
|88,2
|7
|Nederländerna
|86,2
|8
|Nya Zeeland
|84,4
|9
|Österrike
|83,8
|10
|Singapore
|82,8
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