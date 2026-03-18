Sova på flygplatsen – denna plats springer ifrån Arlanda

Stockholm Arlanda är okej. Helsingfors är bättre. Och Warszawa? Där kan du nästan checka in mentalt.

Här sover du bäst i Europa

En ny ranking från AirAdvisor listar Europas mest sovvänliga flygplatser. Toppen ser ut som en blandning av Östeuropa och tysk ordning:

Warszawa Prag Frankfurt München Helsingfors Arlanda

Det är inte loungechampagne som avgör. Det är något så basalt som att faktiskt kunna ligga ner utan att bli bortkörd av en städmaskin.

Helsingfors gör jobbet – Arlanda halvjobbar

Skillnaden mellan Stockholm och Helsingfors är ganska enkel:

ANNONS

I Helsingfors kan du sova på riktigt.

I Stockholm får du vila lite försiktigt.

Finländarna har sovkapslar, tysta zoner och dedikerade vilorum. Du kan checka in, stänga luckan och försvinna i några timmar utan att boka hotell.

På Arlanda finns visserligen tysta rum och meditationsytor. Men ska du sova ordentligt får du ta fram kortet och boka ett hotellrum. Det är skillnaden mellan “vi har tänkt på det” och “vi har löst det”.