18 mars
2026

Mastercard köper kryptobolag för 17 miljarder

Sova på flygplatsen – denna plats springer ifrån Arlanda

Här kan du faktiskt somna utan att känna dig som ett säkerhetsproblem.(Foto: Pixabay)
Viggo Cavling

Att sova på flygplatsen är sällan en dröm. Det är något man gör när livet inte riktigt gick enligt plan. Men nu har någon faktiskt räknat på saken – och resultatet är oväntat tydligt.

Stockholm Arlanda är okej. Helsingfors är bättre. Och Warszawa? Där kan du nästan checka in mentalt.

Här sover du bäst i Europa

En ny ranking från AirAdvisor listar Europas mest sovvänliga flygplatser. Toppen ser ut som en blandning av Östeuropa och tysk ordning:

  1. Warszawa
  2. Prag
  3. Frankfurt
  4. München
  5. Helsingfors
  6. Arlanda

Det är inte loungechampagne som avgör. Det är något så basalt som att faktiskt kunna ligga ner utan att bli bortkörd av en städmaskin.

Helsingfors gör jobbet – Arlanda halvjobbar

Skillnaden mellan Stockholm och Helsingfors är ganska enkel:

I Helsingfors kan du sova på riktigt.
I Stockholm får du vila lite försiktigt.

Finländarna har sovkapslar, tysta zoner och dedikerade vilorum. Du kan checka in, stänga luckan och försvinna i några timmar utan att boka hotell.

På Arlanda finns visserligen tysta rum och meditationsytor. Men ska du sova ordentligt får du ta fram kortet och boka ett hotellrum. Det är skillnaden mellan “vi har tänkt på det” och “vi har löst det”.

Duschar före duty free: en prioritering fler flygplatser borde testa. (Foto: Pixabay)

Duschen slår champagnen

Här kommer en detalj som säger mer än hela listan:

Duschar är viktigare än lounger.

Flygplatser som erbjuder öppna duschar – alltså utan loungekort – får högre betyg. Warszawa, Prag och Frankfurt har fattat grejen.

Helsingfors och Arlanda? Duscharna gömmer sig bakom loungeväggar.

Det säger något om flygbranschen: man bygger gärna premium för få, men missar basbehovet för många.

Europas bottenligor: flygplatser där natten mest handlar om att uthärda. Åk därför in till stan i Barcelona och beundra hus som detta. (Foto: Pixabay)

Bottenligan – här sover du inte alls

Vill du testa hur lite sömn en människa klarar – åk till:

Barcelona
Málaga
Porto
Paris Orly
Bryssel

Här är det ont om vilozoner, ont om duschar och ofta stängt när du behöver det som mest.

Slutsats

Flygplatser har länge handlat om shopping och stress. Nu börjar något annat smyga sig in: återhämtning.

Problemet är bara att alla inte har förstått det ännu.

Helsingfors har.
Arlanda är på god väg.
Och resten – ja, de får väl fortsätta sälja parfym till trötta människor som bara vill sova.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

