Att sova på flygplatsen är sällan en dröm. Det är något man gör när livet inte riktigt gick enligt plan. Men nu har någon faktiskt räknat på saken – och resultatet är oväntat tydligt.
Sova på flygplatsen – denna plats springer ifrån Arlanda
Stockholm Arlanda är okej. Helsingfors är bättre. Och Warszawa? Där kan du nästan checka in mentalt.
Här sover du bäst i Europa
En ny ranking från AirAdvisor listar Europas mest sovvänliga flygplatser. Toppen ser ut som en blandning av Östeuropa och tysk ordning:
- Warszawa
- Prag
- Frankfurt
- München
- Helsingfors
- Arlanda
Det är inte loungechampagne som avgör. Det är något så basalt som att faktiskt kunna ligga ner utan att bli bortkörd av en städmaskin.
Helsingfors gör jobbet – Arlanda halvjobbar
Skillnaden mellan Stockholm och Helsingfors är ganska enkel:
I Helsingfors kan du sova på riktigt.
I Stockholm får du vila lite försiktigt.
Finländarna har sovkapslar, tysta zoner och dedikerade vilorum. Du kan checka in, stänga luckan och försvinna i några timmar utan att boka hotell.
På Arlanda finns visserligen tysta rum och meditationsytor. Men ska du sova ordentligt får du ta fram kortet och boka ett hotellrum. Det är skillnaden mellan “vi har tänkt på det” och “vi har löst det”.
Duschen slår champagnen
Här kommer en detalj som säger mer än hela listan:
Duschar är viktigare än lounger.
Flygplatser som erbjuder öppna duschar – alltså utan loungekort – får högre betyg. Warszawa, Prag och Frankfurt har fattat grejen.
Helsingfors och Arlanda? Duscharna gömmer sig bakom loungeväggar.
Det säger något om flygbranschen: man bygger gärna premium för få, men missar basbehovet för många.
Bottenligan – här sover du inte alls
Vill du testa hur lite sömn en människa klarar – åk till:
Barcelona
Málaga
Porto
Paris Orly
Bryssel
Här är det ont om vilozoner, ont om duschar och ofta stängt när du behöver det som mest.
Slutsats
Flygplatser har länge handlat om shopping och stress. Nu börjar något annat smyga sig in: återhämtning.
Problemet är bara att alla inte har förstått det ännu.
Helsingfors har.
Arlanda är på god väg.
Och resten – ja, de får väl fortsätta sälja parfym till trötta människor som bara vill sova.
