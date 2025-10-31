AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid

Hollywood möter framtiden

Emanuel har byggt sitt rykte på att slåss för sina klienter. Den fiktiva versionen, Ari Gold i Entourage, kastade telefoner och förolämpningar som om det vore olympisk gren.

Den verkliga Ari Emanuel gör detsamma – fast med miljardaffärer.

Med Mari äger han redan konstmässan Frieze och tennisturneringarna Madrid Open och Miami Open. Genom andra företag kontrollerar han även kampsportgiganten UFC och wrestlingens största cirkus, WWE.

Kort sagt: han äger redan mycket av det som folk tittar på när de inte jobbar.

Biljetten till framtiden stavas löpning. (Foto: Canva)

Fritid är framtid

När AI effektiviserar bort kontorslivet i rasande takt, uppstår något som ingen Silicon Valley-startup riktigt räknade med: fritid i industriell skala.

Det är inte längre en utopi att arbeta fyra dagar i veckan. Det är en affärsmodell.

För varje timme AI sparar åt ett företag, frigörs tid för människor att konsumera – teater, sport, spa, resor eller Netflix.

Emanuel förutspår en renässans för upplevelseindustrin. När AI minskar kostnaderna för att skapa film och tv, kommer utbudet explodera. ”Torsdag blir nya fredag”, säger han. Och kanske även tisdag blir nya lördag.

Från Entourage till arbetsrevolution

Att just en Hollywoodagent leder vägen mot framtidens arbetsliv är kanske passande.

Han förstår publiken bättre än de flesta. Och när människor får mer fritid – behöver de innehåll, upplevelser och känslor.

Emanuel vill sälja alla tre.

Det är kapitalismens version av mindfulness.

AI jobbar, du läser. Balansen i universum är återställd.

Perfect Weekend Guide: Så använder du din nya långhelg

– Fredag: Börja helgen med långlunch på Tennstopet eller Prinsen. Låt mejlen ligga.

– Lördag: Löprunda på Djurgården, se är det ok med tv-serier.

– Söndag: Teater på Stadsteatern, bio på Filmstaden Sergel.

– Måndag: Gör som Ari Emanuel – investera i din egen fritid. Starta en podd, gå en kurs, skriv en bok.

– Extra reklamtips: Boka din egen weekendresa – till exempel en Perfect Weekendresa till Köpenhamn eller London i vår. Eller ännu bättre: en kryssning till Japan.

