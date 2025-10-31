AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan.
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
Mest läst i kategorin
AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen
Medierna älskar att hitta fel på AI – men i reklambranschen pågår något helt annat. Där har man slutat vara rädd och börjat räkna pengar. Reklamarna hittar möjligheter Medan tidningar skriver om deepfakes, bias och framtida arbetslöshet, sitter Joakim Khoury på Åkestam Holst NoA och ser nya intäktsströmmar.”AI är ett otroligt verktyg för precis allting …
SAS lanserar reklamfilm med Kinnaman – men stänger ned jultrafiken
SAS går från tre dagliga turer till Kalmar till noll under julhelgen. Halmstad mister också all trafik till Stockholm. Samtidigt lanserar flygbolaget en ny, påkostad reklamfilm med Joel Kinnaman om hur kräsna skandinaver är. En symbolisk kontrast – när verklighetens passagerare inte ens får lyfta. Julflyg som inte lyfter Under julhelgerna blir det ovanligt tyst …
Svenskarna nyktrar till – men spritbolagen gör rekordvinst
Svenskarna dricker allt mindre, ungdomarna nästan inte alls – men spritbolagen fortsätter att växa. Det är en paradox som både Systembolaget och börsen kan skåla för. Från fest till filterkaffe Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat stadigt i över 20 år. 2023 låg konsumtionen på 8,6 liter ren alkohol per …
Besöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år
Enligt en ny rapport från Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger behöver besöksnäringen i Sverige rekrytera 137 000 personer innan 2028 – annars hotas både tillväxt och servicekvalitet. För hotellkedjor som BWH Hotels, med 136 anläggningar i Sverige, är bristen redan akut. ”Vi nyanställer runt 700 personer per år – och det räcker inte”, säger vd …
Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering
Stockholms gator fylls av glas, menyer och mingel istället för skyltfönster. På åtta år har antalet butiker i huvudstaden minskat med tolv procent – samtidigt som restaurangerna ökat med tio. Enligt Stockholms Handelskammare är butiksdöden inte en kris, utan en omställning. Trenden är internationell: i Palermo har staden till och med förbjudit nya restauranger efter …
AI tar jobbet – och ger oss långhelg
Femdagarsveckan har överlevt två världskrig, internet och elbilen. Men AI kan bli det som slutligen skickar fredagen i pension.
Superagenten Ari Emanuel – mannen bakom UFC, Frieze och den amerikanska wrestlingligan WWE – tror att framtiden består av tre dagars jobb och fyra dagars helg.
”Vi är på väg mot en fyradagarsvecka. Folk kommer jobba mindre och konsumera mer upplevelser”, säger han i podden The Town, enligt SvD.
Han har till och med börjat investera därefter. Nyligen köpte hans bolag Mari biljettplattformen Today Tix, som säljer teaterbiljetter till Broadway och West End. Målet är tydligt: att äga fritiden som AI skapar.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Hollywood möter framtiden
Emanuel har byggt sitt rykte på att slåss för sina klienter. Den fiktiva versionen, Ari Gold i Entourage, kastade telefoner och förolämpningar som om det vore olympisk gren.
Den verkliga Ari Emanuel gör detsamma – fast med miljardaffärer.
Med Mari äger han redan konstmässan Frieze och tennisturneringarna Madrid Open och Miami Open. Genom andra företag kontrollerar han även kampsportgiganten UFC och wrestlingens största cirkus, WWE.
Kort sagt: han äger redan mycket av det som folk tittar på när de inte jobbar.
Fritid är framtid
När AI effektiviserar bort kontorslivet i rasande takt, uppstår något som ingen Silicon Valley-startup riktigt räknade med: fritid i industriell skala.
Det är inte längre en utopi att arbeta fyra dagar i veckan. Det är en affärsmodell.
För varje timme AI sparar åt ett företag, frigörs tid för människor att konsumera – teater, sport, spa, resor eller Netflix.
Emanuel förutspår en renässans för upplevelseindustrin. När AI minskar kostnaderna för att skapa film och tv, kommer utbudet explodera. ”Torsdag blir nya fredag”, säger han. Och kanske även tisdag blir nya lördag.
Från Entourage till arbetsrevolution
Att just en Hollywoodagent leder vägen mot framtidens arbetsliv är kanske passande.
Han förstår publiken bättre än de flesta. Och när människor får mer fritid – behöver de innehåll, upplevelser och känslor.
Emanuel vill sälja alla tre.
Det är kapitalismens version av mindfulness.
Perfect Weekend Guide: Så använder du din nya långhelg
– Fredag: Börja helgen med långlunch på Tennstopet eller Prinsen. Låt mejlen ligga.
– Lördag: Löprunda på Djurgården, se är det ok med tv-serier.
– Söndag: Teater på Stadsteatern, bio på Filmstaden Sergel.
– Måndag: Gör som Ari Emanuel – investera i din egen fritid. Starta en podd, gå en kurs, skriv en bok.
– Extra reklamtips: Boka din egen weekendresa – till exempel en Perfect Weekendresa till Köpenhamn eller London i vår. Eller ännu bättre: en kryssning till Japan.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.